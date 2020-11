Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a un peu plus d’une décennie, la franchise Crysis, développée par Crytek, émergeait comme l’une des plus impressionnantes du genre FPS, notamment pour la qualité visuelle qu’elle était capable d’atteindre sur PC et pour sa proposition de monde ouvert, furtivité et combat. A partir de là, il y a eu 3 livraisons qui ont atteint le marché, mais au final Crysis n’a pas décollé comme prévu et ce n’est que cette année que son retour a été tenté grâce à une remasterisation malheureuse du premier jeu. Cependant, il semble que tout ne soit pas dit pour la franchise.

Ces derniers jours, il y a eu une grande fuite de documents qui appartiendraient à Crytek et dont le contenu rend compte de ce qui pourrait être en route pour Crysis. Selon divers rapports, la remasterisation du premier opus ne s’arrêtera pas là car la société allemande aurait l’intention de faire de même avec Crysis 2 et Crysis 3, même s’il faudrait prendre en compte la mauvaise réception que le premier titre a eu dans sa tentative de revenir sur les consoles de la génération actuelle et sur PC.

D’autre part, les documents indiquent que l’année prochaine pourrait voir l’arrivée d’une collection définitive de Crysis, ce qui à première vue est étrange si les 2 remasters restants sont faits, même si cela pourrait bien être soutenu par un prix accessible pour le 3 livraisons.

Crysis pourrait entrer sur le terrain de Battle Royale

Enfin, peut-être le détail surprise de cette fuite, révèle Crysis Next, une supposée Battle Royale qui arriverait en mai 2021 et dont la description se réfère à la suivante: “une Battle Royale gratuite dans laquelle des centaines de joueurs se heurtent dans un combat rythmique Rapide. La personnalisation visuelle, les pouvoirs adaptatifs du Nanosuit et les combats visuellement spectaculaires dans un monde immersif créent l’expérience ultime de diffusion en direct. La franchise Crysis possède toutes les fonctionnalités pour faire ressortir un Battle Royale. Le gameplay, le style et l’environnement, ainsi que des valeurs de production élevées. “

Jusqu’à présent, il n’y a pas de déclaration officielle de Crytek, donc cette information doit être prise avec réserve car il n’y a rien de confirmé.

