Parmi les titres révélés à l’E3 2019 qui ont attiré le plus d’attention, citons ELDEN RING, une nouvelle aventure avec la marque FromSoftware. Puisqu’il a été montré lors dudit événement, il était prévu que nous en saurions plus à son sujet dans un proche avenir ou dans le pire des cas, en 2020. Malheureusement, étant donné que nous sommes déjà en décembre de cette année, il semble que certains fans le soient déjà. Ils ont démissionné et pensent qu’ils ne verront rien de lié au jeu en 2020. Cependant, il y a encore de l’espoir et des indices suggèrent que nous verrons une nouvelle bande-annonce avant la fin de 2021, car le jeu serait presque terminé.

Comme lors des occasions précédentes, un nouvel événement suscite l’imagination des fans et donne l’espoir que pratiquement n’importe quel jeu y sera annoncé. Dans certains événements précédents, des morceaux faisaient croire qu’ELDEN RING serait présent, mais cela ne s’est jamais produit. Les Game Awards 2020 approchent à grands pas et, apparemment, cet événement réserve une surprise particulière aux fans du travail de FromSoftware.

Nous disons cela parce que récemment, un lanceur d’alerte de l’industrie avec un bon bilan pour les premières annonces, Imran Khan a récemment laissé entendre sur Twitter que nous pourrions voir plus d’ELDEN RING très bientôt, car selon lui, il y a des «indices raisonnables» indiquant que Bandai Namco révèle. une nouvelle bande-annonce. Plus précisément, Khan a mentionné qu’il suivait le personnel marketing sur Twitter qui avait retweeté les messages des Game Awards 2020 de manière étrange, suggérant que le titre serait présenté lors de l’événement.

Je suis des gens du marketing de Bandai Namco sur Twitter qui ont retweeté (et dans certains cas, non) des trucs de TGA de manière étrangement timide. – Imran Khan (@imranzomg) 3 décembre 2020

ELDEN RING serait presque fini maintenant

Cela ne vous convaincra peut-être pas beaucoup, mais vous devez également savoir que le célèbre moddeur et informateur de titres liés à la série Soulsborne, Lance McDonald, mentionné dans un stream du remake de Demon’s Souls que soi-disant ELDEN RING est déjà terminé et que Bandai Namco n’attendrait que le bon moment pour le montrer.

Selon McDonald, FromSoftware embauche du personnel pour effectuer les tâches qu’un développeur effectue lorsqu’elle est dans les dernières étapes du développement de jeux. De plus, l’informateur a mentionné qu’il connaissait certains de ces travailleurs, qui étaient ceux qui avaient partagé ces détails avec lui.

Quoi qu’il en soit, nous vous rappelons qu’ici à LEVEL UP, nous aurons une couverture de l’événement, qui aura lieu jeudi prochain, le 10 décembre. Nous vous invitons donc à rester informé.

Que pensez-vous de ces informations? Pensez-vous que ELDEN RING est presque terminé? Dites le nous dans les commentaires.

ELDEN RING est confirmé pour PC et consoles. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

