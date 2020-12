Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Noël est une période qui se prête à offrir et à recevoir d’innombrables cadeaux. En fait, 2020 a été une année au cours de laquelle différentes sociétés de jeux vidéo ont décidé de distribuer gratuitement certains titres afin que le confinement dû à la pandémie ne soit pas si difficile. Eh bien, il semble que le rôle du Père Noël cette fois-ci sera joué par Epic Games Store selon une récente rumeur selon laquelle si cela se réalisait, ce serait un fait à souligner.

Epic Game Store donne toujours des jeux, après tout, c’est l’une des stratégies de la plate-forme pour attirer les joueurs et de temps en temps, il y a des titres importants qui sont intégrés dans la bibliothèque des utilisateurs, comme à l’époque où GTA V était le titre gratuit et le monde du jeu s’est effondré. Eh bien, selon une rumeur d’Intel News, il est dit que du 17 décembre prochain à la fin de l’année, Epic Game Store offrira un jeu quotidien et la meilleure chose est que ce sont des titres importants.

Rumeur: Ce sont peut-être les jeux qui seront offerts gratuitement sur Epic Games ce Noël. Le premier jeu sortira le 17 décembre à 8 h HP / 11 h HE N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’une rumeur, rien n’est encore confirmé. #EpicGamesStore pic.twitter.com/xrSKGJXAmJ – Intel News (@IntelNewsGG) 15 décembre 2020

Ceux-ci pourraient être les titres gratuits d’Epic Games Store pour Noël

Dying Light – 17 décembre Resident Evil 7: Biohazard – 18 décembre The Witcher: Wild Hunt – 19 décembre Mass Effect: Andromeda – 20 décembre Assassin’s Creed: Origins – 21 décembre Metal Gear Solid v – 22 décembre The Evil Dans les 2 – 23 décembre Far Cry 5 – 24 décembre Fallout 4 – 25 décembre Borderlands 3 – 26 décembre Monster Hunter World – 27 décembre Dragon Age: Inquisition – 28 décembre Horizon Zero Dawn – 29 décembre Ghost Recon: Breakpoint – 30 décembre Hitman 2 – 31 décembre

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’informations confirmées d’Epic Games, cependant, il faut être à l’affût car s’il existe une plateforme capable de faire quelque chose comme ça, c’est celle de cette société.

Pensez-vous que Epic Games Store sera le héros de Noël si cela est vrai?

