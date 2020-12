Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que les tranches de BioShock soient considérées par les fans comme une œuvre ronde et concluante compte tenu de la disparition d’Irrational Games et du départ de Ken Levine, il est également vrai que le thème de la franchise se prête à de nouveaux titres et c’est précisément l’objectif de Cloud Chamber et 2K Games, en charge du nouveau jeu. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations à ce jour, le processus de développement laisse des indices qui montrent ce que pourrait être le nouveau BioShock et les plus récents indiquent des changements importants.

Selon les nouvelles offres d’emploi publiées par Cloud Chamber, l’étude responsable du nouveau BioShock, la franchise pourrait subir des changements tels que nous la connaissons. Initialement, le poste vacant pour le responsable de la conception de systèmes fait référence à un monde ouvert émergent avec différents types d’interaction, avec des éléments de progression et de développement. En outre, le poste vacant pour le directeur du doublage appelle une personne ayant de l’expérience dans les jeux RPG. En tenant compte de cela, le nouveau BioShock pourrait parier sur un style sandbox, en ajoutant des éléments de RPG, ce qui a fait penser à un type de changement comme celui qu’Assassin’s Creed a connu.

En revanche, une troisième vacance, celle d’un programmeur artificiellement inefficace, sollicite un développeur capable de donner un sens à un système urbain et démographique. Bien que cette dernière section puisse être liée en termes de proposition de RPG, la vérité est que BioShock s’est distingué par les histoires que ses villes et ses habitants racontent, dans le cas de BioShock: Infinite, donc ce serait quelque chose qui pourrait être orienté vers le niveau suivant.

Jusqu’à présent, le nouveau BioShock n’a même pas de fenêtre de lancement et les rapports indiquent que nous sommes encore loin de son lancement.

Que pensez-vous de ces changements possibles pour BioShock?

