Une partie de la stratégie de Xbox pour cette nouvelle génération est axée sur une solide gamme de titres propriétaires et à cette fin, Microsoft a formé Xbox Game Studios, qui concentrera le portefeuille d’équipes créatives travaillant sur de nouveaux jeux pour l’environnement. jeu de marque. Parmi eux, le projet The Initiative est l’un des plus marquants, même si on ne sait rien, si ce n’est que l’équipe est composée de créatifs qui ont fait partie de grandes productions ces dernières années. Cela a donné lieu à une vague de rumeurs, et la plus récente fait référence à la proposition qui se formerait dans cette Dream Team.

Selon un rapport de Wccftech, un initié qui a participé au podcast XboxEra a révélé des informations qui expliquent le projet The Initiative, qui aurait lieu dans un univers créé à partir de Perfect Dark et à partir duquel il est connu pour avoir été défini comme le premier jeu AAAA. En ce sens, l’initié a souligné que, plus qu’un jeu, ce serait vraiment un univers qui unirait différents jeux connexes, donc, à titre d’exemple, il l’a comparé à la franchise Black Mirror: “tous ces épisodes de Black Mirror ils sont liés, ils se déroulent dans le même univers. Quand je parle du jeu The Initiative, je ne dis pas que c’est exactement comme Black Mirror, mais ça ressemble à ça. Ce sont juste des choses que nous écoutons. de ce”.

Par la suite, l’initié a souligné que cette décision, de son point de vue, pourrait ne pas être si bien accueillie par les fans de Xbox, d’autant plus que l’on s’attend à ce que The Initiative travaille sur un titre solo avec une narration et une production très élevée. qualité.

Jusqu’à présent, nous le répétons, on ne sait pas en quoi consiste le jeu de l’Initiative, donc cette information doit être prise avec prudence.

La source