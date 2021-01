Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis des années, les fans de Pokémon réclament à Game Freak de les gâter avec un remake de Pokémon Diamond & Pearl, les titres de la quatrième génération de Pokémon. Apparemment, ces rêves deviendraient bientôt réalité, ou du moins c’est ce qu’une rumeur assure.

Ce qui se passe, c’est que Centro Pokémon, un média hispanophone axé sur le contenu Pokémon, a révélé en exclusivité que les remakes de Pokémon Diamond & Pearl seraient les prochaines livraisons principales de Pokémon.

Selon le média, ces informations ont été fournies par des sources proches de The Pokémon Company, qui leur ont également assuré qu’il s’agirait de remakes plus traditionnels, s’éloignant ainsi de la lignée lancée par Pokémon Let’s Go, Pikachu! et Allons-y, Evoli!

Comme vous pouvez l’imaginer, les remakes Pokémon Diamond & Pearl seraient pour Nintendo Switch et leurs débuts auraient lieu cette année. Étant donné que les principaux versements de la franchise débutent généralement au cours du dernier trimestre de l’année, nous espérons que c’est à ce moment-là que nous verrons ce lancement.

Les médias assurent également qu’il reste peu de choses pour que cette information devienne officielle. Nous le disons car cela garantit que les remakes de Pokémon Diamond & Pearl seront révélés en février. On imagine qu’on les verrait dans le supposé Pokémon Direct qui aura lieu le mois prochain.

Maintenant, il est important de vous rappeler que cette information n’est qu’une rumeur. Pour cette raison, nous vous recommandons de le prendre avec un grain de sel et d’attendre que l’information devienne officielle. Après tout, c’est très proche de février et voyons si ces remakes sont vraiment en cours.

Et vous, aimeriez-vous qu’il y ait des remakes de Pokémon Diamond & Pearl? Comment imaginez-vous qu’ils pourraient l’être? Dites le nous dans les commentaires.

Pokémon Diamond & Pearl est arrivé sur Nintendo DS en 2006 en tant que premiers jeux de la quatrième génération de Pokémon. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet en cliquant ici.