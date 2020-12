Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si la reconnaissance d’une période de transition entre consoles a été motivante pour de nombreux joueurs qui n’ont pas franchi le pas vers la PS5 ou la Xbox Series X | S, la réalité est que cela ne signifie pas que les nouveaux jeux en cours de route sont également envisagés pour PS4. ou Xbox One. Ce qui s’est passé avec Cyberpunk 2077 a déclenché des alarmes autour de projets comme Halo Infinite et aussi Resident Evil Village, ce dernier, un titre qui pourrait passer sur les consoles susmentionnées.

Le journal Resident Evil Village ne mentionne pas PS4 ou Xbox One

Capcom a lentement révélé les informations sur Resident Evil Village et bien qu’une fuite avec du matériel important ait eu lieu récemment, ce que nous mentionnons ci-dessous n’a rien à voir avec cela. Depuis l’annonce du jeu, la société japonaise a clairement indiqué que son objectif était la nouvelle génération de consoles, mais a laissé la porte ouverte aux versions pour PS4 et Xbox One. En ce sens, un rapport de Wccftech, a révélé le record de Resident Evil Village qui est apparu dans le système de notation consultatif brésilien, qui donne au jeu une note adulte mais ne mentionne que sa sortie pour PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC. Quelques instants plus tard, le message a été supprimé du site et à ce stade, il affiche un avis “Accès refusé”.

Capture: Wccftech

Jusqu’à présent, Capcom n’a ni accepté ni rejeté une version de Resident Evil Village pour PS4 et Xbox One, en fait, la société a indiqué qu’elle aimerait que son nouveau jeu fasse ses débuts sur ces consoles également, mais n’a rien garanti.

Capcom a publié pas mal de jeux Resident Evil sur PS4 et Xbox One

Cependant, même si pour de nombreux utilisateurs ce serait une bonne nouvelle, le fait que Capcom ait déjà sorti 3 jeux de la franchise pour ladite génération, Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, ne peut être ignoré. ainsi que la remasterisation de titres récents tels que Resident Evil 5 et Resident Evil 6 et même des versions remastérisées de classiques tels que Resident Evil et Resident Evil 0, ce qui signifie que PS4 et Xbox One ont de nombreuses tranches de la franchise.

D’autre part, Capcom a clairement indiqué que Resident Evil Village est un jeu très ambitieux et cela suggère qu’il nécessite de s’appuyer sur le bon matériel pour fonctionner correctement.

Quelle est votre opinion à ce sujet?

Dites-nous dans les commentaires et restez ici à LEVEL UP.

La source