L’annonce récente du retour de Lucasfilm Games et de ce que cela signifie pour les jeux Star Wars a enflammé le battage médiatique des fans de la franchise à succès et légendaire, d’autant plus qu’elle sera abordée sous des angles différents et non plus à partir des conditions d’exclusivité. Bien que l’annonce implique également la fin proche de l’accord entre Disney et EA, la société a assuré qu’elle continuerait à sortir de nouveaux jeux Star Wars et il semble que l’un d’entre eux pourrait être annoncé prochainement.

Verrons-nous la révélation de Star Wars Battlefront 3 cette année?

Ils disent que “le troisième est le charme” et cette phrase pourrait bien s’appliquer à EA, DICE et au projet Star Wars Battlefront, qui pourrait bientôt voir un troisième opus qui susciterait sans aucun doute des attentes après la polémique subie par les 2 premiers titres. Ces dernières semaines, une rumeur a émergé que cette année, nous verrons la révélation de Star Wars Battlefront 3 et tout a commencé avec la révélation des acteurs Anthony Skordi et TJ Ramini, qui ont donné leur voix pour jouer l’amiral Garrick Versio et Del Meeko, respectivement, qui ont annoncé travailler sur un “projet secret”.

À partir de là, la communauté a commencé à relier les points et l’annonce de l’offre Epic Games Store, qui propose gratuitement Star Wars Battlefront II, en plus de la période pendant laquelle il était disponible de la même manière sur PlayStation Plus, ainsi que sur EA Play via du Xbox Game Pass, ont été considérés comme des signes que le jeu a déjà terminé son cycle et qu’il est temps de se renseigner sur un nouvel épisode.

Cela dit, la personnalité du médium, Jeff Grubb, a seulement mentionné dans une émission diffusée sur YouTube que les rumeurs sur le troisième volet de Star Wars Battlefront sont vraies et bien qu’il n’ait pas donné de détails, il a dit qu’il espère la suite de cette série, ensemble avec Star Wars Jedi: Fallen Order, de Respawn Entertainment, un studio appartenant à EA.

Il ne reste donc plus qu’à attendre de voir ce qu’il advient de l’univers Star Wars entre les mains d’Electronic Arts et si l’hypothétique Star Wars Battlefront 3 sera le rachat du projet.

