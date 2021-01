Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 a fait ses débuts en novembre dernier et l’a fait avec le support de jeux exclusifs pour la console et a également reçu des versions améliorées d’anciens titres PlayStation 4 afin de profiter des fonctionnalités du nouveau système. Jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y aura plus de jeux PlayStation 4 qui auront une version de PlayStation 5, mais apparemment Square Enix prépare une édition améliorée des meilleurs jeux de la génération.

Nous parlons de Final Fantasy VII Remake, qui a fait ses débuts sur PlayStation 4 il y a un peu moins d’un an. Il est possible de jouer à ce titre sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité, mais Square Enix n’a pas annoncé une édition axée sur le système de nouvelle génération.

Eh bien, cela semble être sur le point de changer, selon les informations de l’initié Navtra. Cet utilisateur a mentionné sur les forums ResetEra que les publicités de Square Enix «s’accumulent».

L’initié a révélé que, comme prévu, le mois prochain, nous connaîtrons les nouveaux ensembles d’extension de Final Fantasy XIV. Cependant, ce qui est intéressant, c’est que Navta a également révélé que Square Enix avait quelques surprises en réserve. Le plus excitant est peut-être l’annonce d’une version de Final Fantasy VII Remake pour PlayStation 5.

Square Enix préparerait une nouvelle Life is Strange

Mais ce n’est pas tout, car l’informateur espère qu’avec la révélation de Final Fantasy, l’existence d’une nouvelle Life is Strange sera révélée. Selon Navtra, cette nouvelle itération ne s’appellera pas “Life is Strange 3”, mais “3” serait éliminé et aurait à la place un sous-titre, mis à part le fait qu’il prévoyait qu’il pense que ce sera plus intéressant que Life est étrange 2.

La petite information que Navtra a révélée est que l’annonce de ces 2 jeux Square Enix aurait lieu “peu de temps après” les annonces de février de Final Fantasy XIV. Cette transmission est prévue pour le 5 février, il ne faut donc pas attendre longtemps pour entendre parler de ces éventuelles annonces, au cas où ces informations seraient exactes. Cependant, Navtra dit qu’en raison des circonstances actuelles, il n’est pas possible de connaître la date exacte avec certitude, mais suggère que l’annonce pourrait être faite en février.

Il est intéressant de noter que Dontnod, le studio en charge de Life is Strange, a montré ses intentions de se démarquer de cette franchise pour donner naissance à de nouvelles idées, sans que cela signifie qu’il arrêterait de travailler sur la série.

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez croire les informations Navtra. Eh bien, nous vous informons de ces informations non officielles car l’utilisateur a prouvé sa véracité à des occasions précédentes. Sa fuite la plus importante était celle concernant les annonces PlayStation lors de l’événement axé sur PlayStation 5, car il a révélé à l’avance presque tous les jeux qui seraient présents et était la personne qui a révélé que Square Enix présenterait Final Fantasy XVI comme une exclusivité temporaire de PlayStation 5, quelque chose qui a été accompli. Cependant, nous vous invitons à prendre ces détails avec réserve, car ce sont des informations non officielles.

Et vous, attendez-vous une version de Final Fantasy VII Remake pour PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que l’annonce de la supposée version nouvelle génération de Final Fantasy arrive sur PlayStation 5 en exclusivité, il y a des raisons pour les fans de la franchise sur Xbox d’être enthousiasmés, car il a récemment été annoncé que d’autres jeux de la série sont en route. Xbox Game Pass.

Final Fantasy VII Remake est disponible exclusivement pour PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en visitant son dossier ou en consultant notre critique écrite.

