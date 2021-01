Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Grand Theft Auto est l’une des franchises les plus réussies de l’industrie et tout ce qui y est lié attirera l’attention de millions de joueurs à travers le monde. Depuis 2013, les fans sont venus et repartis de Grand Theft Auto V, un jeu qui est devenu une étape importante pour Rockstar Games et Take-Two Interactive et sera exploité commercialement à la limite de ses possibilités. Il n’y a encore rien à l’horizon, juste l’espoir qu’un nouveau Grand Theft Auto soit en développement et une série de rumeurs, la plus récente étant assez intéressante.

Grand Theft Auto pourrait prendre un virage en ce qui concerne ses protagonistes

Jusqu’à présent, Grand Theft Auto 6 ou le prochain Grand Theft Auto, il ne faut pas oublier que Rockstar ne suit généralement pas un ordre numérique, il n’existe que dans nos têtes et nos cœurs et bien qu’il soit évident de penser qu’un nouvel opus est en préparation, il n’y a pas rien des entreprises responsables. Cependant, il y a ceux qui parviennent à obtenir des informations, surtout si elles sont précédées de sages fuites et l’un d’entre eux, Tom Henderson, a révélé via son compte Twitter que Grand Theft Auto 6 sera réalisé par une femme.

Pour la première fois dans un titre GTA, GTA 6 aura un protagoniste féminin et masculin jouable. # GTA6 #GTAVI – Tom Henderson (@_TomHenderson_) 10 janvier 2021

À tout cela, vous vous demanderez, qui est Tom Henderson? Eh bien, c’est un initié qui s’est avéré fiable lorsqu’il a révélé des détails liés à Call of Duty à l’avance, donc son incursion dans les domaines de Rockstar Games a généré des opinions partagées, mais aussi des attentes élevées car ce qu’il dit est vrai. . En ce sens, l’initié a également souligné que les joueurs auront la possibilité de choisir un homme, en plus de la femme, pour mener leur aventure criminelle dans Grand Theft Auto 6.

Cela dit, il ne reste plus qu’à prendre les informations avec réserve car ce n’est rien d’officiel. Cependant, il semble que tout ce qui concerne l’hypothétique Grand Theft Auto 6 commence à générer du bruit et dans l’un de ces Rockstar donne la surprise.

Jusqu’à présent, nous ne pouvons que supposer que Grand Theft Auto V sera le premier opus à voir le jour sur PS5 et Xbox Series X | S, avec une proposition élargie dans son composant en ligne et qui ne sert peut-être qu’à préparer le terrain pour l’arrivée de la nouvelle livraison.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source