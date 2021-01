Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que 2020 ait représenté une année difficile pour l’industrie du jeu vidéo, à l’instar de nombreux secteurs du travail, elle a dû trouver un moyen de poursuivre ses opérations et a donc continué à progresser en travaillant à domicile. Grâce à cela, 2021 ne sera pas une année sans premières, mais il y en a déjà plusieurs au programme et parmi les entreprises qui attirent le plus l’attention est Microsoft, qui a déjà révélé sa liste, qui est longue et qui le sera apparemment encore plus.

Microsoft a révélé toutes les premières qui auront lieu en 2021 et dont les utilisateurs Xbox pourraient profiter sur les consoles Xbox ou même sur PC. La liste était longue, mais un développeur d’Electronic Arts a laissé entendre que Microsoft prépare quelques surprises.

Avez-vous douté des informations du développeur d’Electronic Arts? Vous avez raison, après tout, ce sont des détails non officiels et nous vous invitons toujours à les considérer comme quelque chose de non officiel. Cependant, sachez que ces rumeurs viennent d’être renforcées, car des informations sont apparues indiquant que, en effet, Xbox prépare des lancements de jeux plus exclusifs et surprenants pour cette année.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei.

Il y a au moins 2 exclusivités que Microsoft n’a pas annoncées

Nous le savons grâce au journaliste de Windows Central, Jez Corden, qui dans la dernière diffusion du podcast Xbox Two a mentionné qu’il y a “2 grands jeux qui ne figurent pas sur cette liste”, ce qui signifie qu’ils ne seront annoncés que, mais feront également leurs débuts dans 2021. Cependant, l’informateur n’a pas révélé de quels jeux il parlait, car il ne veut pas gâcher la surprise que préparent les équipes Xbox.

Compte tenu du fait que nous ne savons rien de ces supposés jeux, il est normal de penser que nous devrions les connaître bientôt, car, comme ce sont des titres importants, il devrait y avoir suffisamment de temps pour générer de l’enthousiasme et que cela se traduit par des ventes, depuis les lancements de Ce calibre n’est pas annoncé et est sorti dans un court laps de temps.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Microsoft pourrait essayer d’acheter des studios de jeux vidéo.

Que pensez-vous de ces informations? Quel jeu surprise pensez-vous que Microsoft annoncera et lancera en 2021? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons d’exclusivités Xbox, nous vous informons que grâce à la rétrocompatibilité entre tous ses systèmes (à partir de la première Xbox), il est possible de jouer à l’une des premières exclusivités de la marque sur la Xbox de chaque génération. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées aux Xbox Game Studios en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source