La eShop La Nintendo Switch n’arrête pas d’augmenter, semaine après semaine, la liste des jeux qui y sont disponibles, car c’est un environnement que les développeurs choisissent de diffuser assez fréquemment. Ainsi, un autre de ces jeux qui a confirmé son arrivée dans ce magasin est Escrimeur runique Illyia, une plateforme d’action qui n’a pas encore annoncé de date précise, juste une fenêtre de lancement de cette année 2021.

Nootbox Games est la société à l’origine du développement de Rune Fencer Illyia, un jeu de plateforme d’action intense qui se concentre principalement sur l’exploration et le combat. Ainsi, dans ce titre, nous traversons un monde dangereux et mystérieux dans lequel la runiste Illyia se réveille parmi les décombres d’un dirigeable dans lequel elle voyageait avec sa sœur jumelle. Grâce à son combat rapide et intense, nous pourrons affronter plus de 140 ennemis uniques avec des capacités spéciales, mais aussi des boss finaux intenses qui nous feront utiliser toutes les capacités cachées qui sont réparties sur la carte. Et nous pouvons également obtenir plus de 100 recettes différentes pour créer les meilleurs objets pour le moment le plus approprié!

De cette façon, et vu cette bande-annonce qui est au-dessus, il n’y a pas d’autre choix que d’attendre et de suivre de près la piste de Rune Fencer Illyia afin de savoir au plus vite quand cette date de lancement définitive est annoncée sur la console hybride du Gran N, puisque ce titre vise à ne pas laisser indifférent les plus amoureux de ce genre. Et pour vous, que pensez-vous de ce qu’il nous offre?

