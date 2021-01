Rust, Among Us et 4 autres jeux vidéo qui ont eu une seconde vie

Nous avons sélectionné plusieurs jeux qui ont connu une montée en popularité tardive.

Il est logique de penser que les jeux vidéo vivent leur meilleur moment au moment où sont lancés sur le marché, mais la réalité est parfois différente. Il y a des jeux vidéo qui sortent avec divers problèmes, comme cela est arrivé récemment à Cyberpunk 2077 (notamment sur PS4 et Xbox One) et cela au fil du temps améliorer, étant que le meilleur moment pour les jouer.

D’autres, cependant, datent peu de contenu et ils grandissent au fil des ans, ce qui les rend plus attractifs. Il y a aussi le cas des jeux qui, même s’ils étaient parfaitement sortis et réussis, vivent une nouvelle vie merci à la communauté des joueurs. Et, en plus, on a le cas des jeux vidéo qui passent sans douleur ni gloire à son lancement et ensuite, par les choses du destin, sa la popularité augmente temps plus tard.

Quelle que soit la raison, la réalité est qu’il existe des jeux vidéo qui ils vivent une seconde vie et nous en avons compilé certains. Les raisons, comme vous le verrez, sont diverses, et il n’y en a pas que cela pourrait être, mais nous aimons que les lecteurs de Jeux 3D apportez vos idées et ensemble nous faisons les meilleures listes, même si elles sont aussi particulières que celle-ci.

Et pourquoi nous sommes-nous encouragés à faire quelque chose comme ça? Eh bien parce que nous avons eu quelques cas récents, qui sont dans notre top: Among Us et Rust. Dans le cas de ce dernier, les plus importants créateurs de contenu de jeux vidéo en Espagne sont actuellement plongés dans Egoland, un serveur où les streamers aiment Le Rubius et Ibai Llanos. L’initiative est un succès et de nombreux acteurs commencent à être intéressé pour le titre. Au fait, si vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez vous rappeler notre analyse.

Rouille L’un des coupables de cette liste, qui vit désormais une seconde vie grâce au fait que les créateurs de contenu les plus importants d’Espagne jouent tous sur le même serveur. Dans ce titre de bac à sable d’action et de survie, vous commencez avec rien et vous devrez collecter des ressources pour survivre dans un monde cruel, qui peut également être étendu avec différents mods.

No Man’s Sky Le jeu vidéo Hello Games est l’un de ces cas dans lesquels le passage du temps a été bon. Lorsque le jeu est sorti en 2016, il était bogué, manquait de contenu et pratiquement injouable. Le studio a cru au projet et l’a amélioré année après année, en publiant d’énormes extensions gratuites et multijoueurs. Le dernier, Origins, a introduit une tonne de contenu et le jeu arrive sur PS5 et Xbox Series X et S.

Parmi nous Regardons les choses en face: il y a un an, pratiquement personne ne connaissait le jeu vidéo Innersloth. Et maintenant? Eh bien, c’est maintenant le jeu vidéo le plus populaire, avec plus de 60 millions de joueurs à certains moments ces derniers mois et avec la possibilité de s’être déjà lancé sur des consoles comme Nintendo Switch, ainsi que sur des services comme Xbox Game Pass. Une seconde vie à part entière pour l’équipage.

Fortnite L’histoire de l’un des jeux vidéo les plus réussis est curieuse. Epic Games a publié Early Access Fortnite: Save the World, un jeu d’action-survie avec des éléments de construction qui sont en fait issus d’un jeu d’entreprise. Après le succès de PUBG, les créateurs ont décidé de parier sur la bataille royale des mois plus tard et la popularité du jeu a augmenté de manière incroyable. Le reste appartient à l’histoire.

Mer des voleurs Le jeu de Rare a commencé sa vie avec très peu de contenu, aucune variété de missions et un mode solo qui laissait beaucoup à désirer. Suite aux plaintes des joueurs, le studio a entrepris d’améliorer le jeu et l’a fait avec différentes extensions, dont beaucoup sont gratuites. La dernière poussée du jeu a été donnée par le Xbox Game Pass, puisque l’arrivée du titre au service a fait croître le nombre de joueurs.

Spacemen malheureux Un autre des cas les plus récents de popularité croissante. De nombreux joueurs l’ont qualifié de parmi nous avec des armes, mais la réalité est que le titre donne beaucoup plus de lui-même. Il dispose également d’un mode histoire qui peut être apprécié seul ou en coopération, mais sa grande attraction est le mode multijoueur, dans lequel nous devrons essayer de nous échapper vivants, mais il y aura aussi des traîtres.

En savoir plus sur: Rust, Among Us, Fortnite, Unfortunate Spacemen, No Man’s Sky et Sea of ​​Thieves.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');