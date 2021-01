Rouille est le jeu de la mode. Egoland, le jeu créé par ElRubius avec d’autres streamers bien connus tels que Auroplay, Lolito ou Le grefg, a fait monter en flèche la popularité de ce titre sur des plateformes comme Twitch. Chez Neox Games, nous vous avons déjà parlé qu’est-ce que Rust et ses éléments de base. Après les avoir rencontrés, vous vous êtes probablement demandé si vous pouviez jouer à Rust sur votre Playstation 4 ou Xbox One, au-delà du PC.

Les créateurs du jeu vidéo ont assuré il y a quelque temps que Rust atteindrait les consoles, mais sans préciser de date de lancement et avec un retard important jusqu’à cette année. Cependant, le distributeur officiel du jeu vidéo de survie, Double onze, aurait inscrit Rust dans le système de classification par âge ESRB.

Rust | Studios Facepunch

Cela peut sembler une donnée sans importance, mais ce mouvement indiquerait que le jeu vidéo arriverait plus tôt qu’on ne le pense sur PS4 et Xbox One, plates-formes pour l’instant prévues pour le lancement. Bien sûr, les créateurs de Rust, Facepunch Studios, pour l’instant ils n’ont pas commenté la date de sortie titre spécifique sur les consoles.

Bien que Rust soit arrivé sur PC il y a 8 ans au format Early Access, le lancement de nouveau contenu et bien sûr des événements tels que Egoland Ils ont déchaîné l’engouement pour le jeu vidéo, surpassant même d’autres sur Twitch tels que Fortnite ou parmi nous.

Dans la rouille nous devons coopérer avec d’autres acteurs, même si cela signifie une trahison en cours de route. Notre maxime doit être de survivre à tout prix, en surveillant de près des paramètres tels que le rayonnement, la nourriture ou la soif, en tenant compte de facteurs comme le climat. Nous devrons chercher des ressources pour cuisiner et se nourrir, mais aussi pour fabriquer des armes et des défenses contre les autres joueurs et la faune qui peuplent le monde. Ce concept, ainsi que l’élément multijoueur, ont fait de Rust le titre à la mode dont tout le monde parle depuis quelques jours.