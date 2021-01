Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Même s’il semblait que ses meilleures années étaient derrière nous, Rust a connu une résurgence au début de 2021 et est le jeu viral du moment. Combien de temps cela va-t-il durer? C’est impossible à prévoir, mais c’est un fait que beaucoup d’utilisateurs veulent y jouer dès maintenant. Pour cette raison, il sera surprenant pour beaucoup de savoir qu’il existe des informations qui semblent indiquer que Rust pour consoles arrivera plus tôt que prévu.

Ce qui se passe, c’est que, comme le rapporte Eurogamer, il a été récemment découvert que le port console de Rust pour consoles est apparu sur le site de l’ESRB, l’organisme qui se consacre à la classification des jeux vidéo aux États-Unis. En fait, il a déjà une classification et grâce à cela, nous savons qu’il ne convient qu’aux adultes.

«Il s’agit d’un jeu de survie à la première personne dans lequel les joueurs s’affrontent pour survivre dans un environnement hostile», note le site qui lui attribue la note M. «Les joueurs explorent un environnement de monde ouvert, obtiennent des ressources, créent des armes et défendre des animaux sauvages et des autres joueurs. Les joueurs peuvent attaquer et éliminer les ennemis dans des combats frénétiques.

Le fait que Rust ait déjà été classé pour l’ESRB semble indiquer qu’il fera bientôt ses débuts. Rappelons que le classement par cet organisme est l’une des dernières étapes qu’un jeu console doit suivre pour faire ses débuts.

Maintenant, nous devons également souligner que Rust pour les consoles n’a toujours pas de date de sortie. Il devait initialement arriver en 2020, mais a finalement été retardé. Nous garderons un œil sur les annonces de Facepunch et vous informerons lorsque nous en saurons plus sur l’arrivée de Rust sur les consoles.

Ne vous attendez pas à une version nouvelle génération de Rust

Étant donné que les consoles de nouvelle génération sont là, beaucoup s’attendaient à ce que Rust ait une version exploitant la puissance de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. Cela dit, vous ne devriez pas vous attendre à ce que cela se produise, ou du moins pas pour le moment. .

Le fait est que l’ESRB n’a noté Rust que pour Xbox One et PlayStation 4. En tenant compte de cela et que Facepunch ne l’a confirmé que pour la dernière génération de consoles, vous ne devriez pas vous attendre à une version avec des fonctionnalités de nouvelle génération.

La bonne nouvelle est que vous pourrez jouer à Rust sur PlayStation 5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité des deux consoles.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous impatient de jouer à Rust sur consoles? Dites le nous dans les commentaires.

Rust est disponible pour PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.