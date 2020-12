La version console du jeu de survie devait sortir en 2020.

Plus d’un an s’est écoulé depuis que Rust a confirmé sa sortie sur consoles pour 2020. Et comme vous pouvez l’imaginer, jusqu’en décembre et sans date encore, le jeu de survie de Studios Facepunch il ne sortira pas sur les consoles cette année. En fait, sa publication est retardée à une durée indéterminée. à partir de 2021 et sans préciser sa fenêtre de lancement, selon l’éditeur Double Eleven dans un communiqué.

«Cela fait longtemps que nous n’avons pas partagé quoi que ce soit publiquement, et à l’approche de 2020, nous voulons confirmer que La rouille est toujours en route pour les consoles, un peu plus tard que prévu », ont commenté les responsables du jeu.« Nous adorons créer de superbes jeux et les proposer à de nouveaux publics, mais cela signifie que parfois il faut prendre un peu plus de temps de celui qui avait initialement prévu de bien faire les choses, et cela arrive au prix de la déception et de la confiance de tous ceux qui ont tant voulu y jouer à son lancement ».

Dans ce, Double onze explique que le manque d’informations est dû au fait que l’étude s’est focalisée sur le développement de ces versions, et que “nous ne nous sommes pas sentis préparés pour tout partager encoreDe même, comme c’est la norme en 2020, l’entreprise cite également les effets du coronavirus sur le développement de Rust, avec le défi de s’adapter à un modèle de travail à distance pour garantir la sécurité de ses travailleurs.

“Nous sommes désolés de ne pas avoir pu vous proposer Rust sur consoles en 2020, comme prévu », conclut la société, qui espère pouvoir offrir des nouveautés plus tangibles aux joueurs en 2021. Ce n’est pas le seul titre en retardant votre date cette semaine, puisque Fahrenheit: 15e anniversaire reporte également sa sortie à 2021. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, voici l’analyse de Rust.

