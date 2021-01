Depuis la sortie de la Nintendo Wii sur le marché, le monde des jeux vidéo a radicalement changé, et c’est qu’une nouvelle façon de jouer a commencé à voir le jour grâce à sa Wii Motion. Les jeux occasionnels et d’exercice commenceraient à se développer parmi les utilisateurs à ce jour. Il suffit de voir qu’ils lancent encore des jeux pour se déplacer à la maison, étant de grosses super ventes comme la saga Just Dance, le succès Ring Fit Adventure ou la saga Fitness Boxing.

Examen de la boxe fitness 2: rythme et exercice

Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise – Un succès record

Comme nous le savons tous, depuis près d’un an maintenant, le monde connaît une pandémie mondiale qui nous oblige à rester chez nous le plus longtemps possible. Beaucoup de gens évitent d’aller au gymnase et achètent donc des appareils d’exercice à domicile. Parmi ce matériel, il y a des jeux vidéo d’exercice tels que Ring Fit Adventure ou Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise. Aujourd’hui, nous avons des données de vente pour ce dernier, et bien qu’il en ait peu sur le marché, puisqu’il a été mis en vente exclusivement sur Nintendo Switch le 3 décembre au Japon et un jour plus tard dans le reste du monde, Nintendo lui-même a annoncé qu’il porte plus de 500.000 exemplaires vendus partout dans le monde. Ces ventes sont à la fois au format numérique et physique.

Son développeur, Imagineer, continue de travailler sur de nouvelles mises à jour gratuites, comme celle qu’ils viennent de publier, intitulée “Sans pitié” où les nouveaux coachs, Janice, Martina et Sophie ne nous donneront pas de trêve dans nos entraînements.

