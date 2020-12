Sur ce chiffre, plus de 128 milliards de dollars ont été générés grâce à des microtransactions en jeu.

C’est fini 2020 et il fait le bilan d’une année qu’il sera difficile d’oublier à bien des égards en raison de la situation sanitaire que nous traversons. Et que la façon de consommer de nombreux secteurs a changé, y compris le monde des jeux vidéo, ce qui nous préoccupe. Face aux confinements, aux restrictions et à la fermeture des magasins, le marché numérique a prévalu et a gagné du terrain de manière très claire et plus tôt que ne le pensaient de nombreux experts.

Comme nous le voyons dans le portail GamesIndustry, ils envoient des informations du cabinet de conseil Newzoo dans lequel ils estiment que l’industrie du jeu vidéo a généré 174,9 milliards de dollars en 2020, un chiffre qui augmente les données enregistrées l’année précédente de 19,6%. La chose la plus frappante est que 91% du chiffre a été généré via le marché numérique, soit un total de 158 milliards de dollars, pour les 14,9 milliards générés dans le format physique traditionnel.

L’infographie montre des détails concrets, comme ça Sur PC, 98% des achats sont au format numérique, pour seulement 2% en physique. Sur les consoles, la balance penche de plus en plus fortement en faveur du marché numérique, atteignant 72% de part de marché.

Les microtransactions dans les jeux ont déplacé 128,6 millions de dollars en 2020Il y a une nuance importante et c’est que ce chiffre inclut tout le contenu numérique, qui inclut les microtransactions, un aspect dans lequel de nombreux acteurs investissent, en particulier dans les propositions gratuites. De tout le montant final, un total de 128,6 milliards ont été générés grâce à des achats en jeu. Il faut dire que les données émises sont prises jusqu’en octobre dernier, donc elles ne reflètent pas les transactions qui ont eu lieu au cours des deux derniers mois de l’année, qui sont généralement celles qui laissent le plus de mouvements en raison d’achats et d’événements de Noël comme le Black Friday.

En tout cas, c’est une année où il semble logique que les jeux vidéo aient généré beaucoup plus d’argent grâce au format numérique en raison des difficultés d’accès aux boutiques et au secteur du divertissement interactif. a été l’une des principales ressources pour mieux faire face aux mois de quarantaine. En parlant de bilan, vous pouvez désormais voter pour votre GOTY 2020.

