Sackboy est l’un des personnages les plus emblématiques de Sony et depuis la sortie de LitttleBigPlanet sur PlayStation 3, beaucoup l’ont vu comme l’une des mascottes PlayStation. Que vous le considériez comme tel ou non, nous pouvons convenir que son potentiel n’a pas été pleinement exploité. LitttleBigPlanet est une série créative pleine de possibilités, mais il y a tellement plus qui pourrait être fait avec son monde.

Heureusement, quelqu’un au sein de Sony a reconnu le potentiel et a décidé que Sumo Sheffield, l’un des studios Sumo Digital, devrait développer une nouvelle aventure Sackboy, loin des systèmes créatifs de LittleBigPlanet. Le résultat était Sackboy: A Big Adventure, un jeu de plateforme qui est venu comme titre de lancement pour PlayStation 5 et l’une des lettres d’adieu pour PlayStation 4.

Comme LittleBigPlanet, Sackboy: A Big Adventure ressemble à un jeu de plateforme et à une personnalité divertissants, mais peut-il aller plus loin? Est-il suffisant pour vous de trouver une place proche des grands du genre? Restez avec nous pour savoir à quoi vous attendre.

Sackboy: A Big Adventure est un jeu de plateforme 2.5D qui emmène la mascotte de LittleBigPlanet dans une aventure qui rappellera beaucoup Super Mario 3D Land et Super Mario 3D World aux fans de plateforme. Nous le disons car, comme cette paire de jeux développés par Nintendo, il s’agit d’un titre de plate-forme dans lequel vous pouvez vous déplacer dans 8 directions différentes dans des mondes qui hébergent des ennemis, des objets de collection, des surprises et différents types de défis.

Ce qui a été dit dans le paragraphe précédent peut être déduit en regardant n’importe quelle vidéo de Sackboy: A Big Adventure, puis nous passons à la vraie question, comment est-ce? Nous pouvons le résumer en ce que Sumo Sheffield a réussi à livrer un produit avec un bon niveau de conception et beaucoup de plaisir. Même parfois, il semble que l’étude a jeté un regard en arrière pour tirer des leçons de ce que des entreprises comme Rare, Retro Studios et Nintendo ont réalisé dans leurs sagas, mais sans que cela signifie qu’elles se limitaient à faire une imitation. pas cher de ses classiques.

Ce que je veux dire, c’est que Sackboy: A Big Adventure se sent comme un descendant de cette école de design qui s’efforce d’introduire des concepts au joueur petit à petit. Cela se fait avec 2 objectifs: le premier est que l’expérience ne devienne jamais écrasante et qu’elle puisse être accessible à tous. L’autre est de faire goutte à goutte les surprises pour qu’il y ait toujours quelque chose de nouveau et éviter que cela ne devienne répétitif.

Nous parlons d’une plateforme qui fait très bien ce travail. Les niveaux présentent constamment de nouvelles idées qui vous mettront au défi. Une fois maîtrisés, ils seront combinés avec d’autres concepts pour créer des défis de plate-forme qui vous intéressent du début à la fin. Cette qualité est transférée à la courbe de difficulté, qui augmentera à un rythme qui permet au défi d’exister toujours, mais n’est jamais frustrant. Ce que vous devriez considérer, c’est que le compléter ne sera pas facile, car il y a beaucoup d’objets de collection et de secrets. En ce sens, cela peut être le bonheur d’un passionné de collectathon.

Sackboy a des outils pour l’aider dans son aventure

Sackboy est bien contrôlé et dispose d’une variété de mouvements – comme rouler ou flotter pendant quelques secondes – dont vous bénéficierez. Cela ressemble à un pas en avant par rapport à la façon dont il a été contrôlé dans LittleBigPlanet et, bien que je ne puisse nier que j’aimerais que ce soit un peu plus rapide, le contrôle du personnage est précis et c’est la chose la plus importante dans un jeu de plateforme.

Maintenant que Sackboy: A Big Adventure est bien conçu, cela ne signifie pas que c’est un jeu de plateforme glorieux. Au moins sur les plates-formes PlayStation, il est l’un des meilleurs représentants du genre; cependant, il est insuffisant par rapport aux grands. Pendant mes plus de 10 heures avec lui, j’ai passé un bon moment, mais je n’ai jamais ressenti la magie ou l’émerveillement que ce genre transmet habituellement quand il est bien fait.

Sackboy: A Big Adventure est une expérience qui peut être appréciée en coopération avec jusqu’à 4 joueurs. D’autres projets nous ont montré que les plateformes de ce style fonctionnent très bien en entreprise et le projet Sumo Sheffield ne fait pas exception. Cela devient une de ces expériences qui, en compagnie, font rire, soit en voyant la maladresse de vos coéquipiers, soit en les affrontant pour voir qui obtient le plus de points, puisqu’à la fin de chaque niveau le meilleur joueur est récompensé.

“Je n’ai jamais ressenti la magie ou l’émerveillement que ce genre transmet souvent lorsqu’il est bien fait.”

Pour profiter de l’élément coopératif, Sackboy: A Big Adventure comprend quelques niveaux axés sur lui. Ce sont des scénarios conçus autour du travail d’équipe et pleins de défis où vous devez lancer vos coéquipiers, les aider à pousser des objets, entre autres défis. Malheureusement, nous sommes à l’ère de la distanciation sociale et beaucoup ne pourront pas atteindre ces niveaux, ou du moins pas avant l’arrivée de la coopérative en ligne. Il est à noter qu’ils sont nécessaires pour terminer le jeu à 100%.

Celui qui me semble le plus gros problème avec Sackboy: A Big Adventure est que, bien qu’il ait de la personnalité, son charme est insuffisant pour se démarquer. La direction artistique est attrayante et concise, mais elle a aussi le problème d’être plate et quelque peu ennuyeuse. Presque tout ce que nous rencontrons à un seul niveau pourrait bien avoir une maison sur un tas de plates-formes qui ont précédé et n’ont laissé aucune trace. Quelque chose de similaire peut être dit pour la mécanique du jeu et la conception des niveaux. Tout est bien fait; il y a de la variété dans les niveaux et il y a un effort clair pour garder l’expérience fraîche. Malheureusement, il ne parvient jamais à franchir ce pas d’une aventure qui cesse d’être un voyage amusant, pour devenir une expédition mémorable.

Ce dernier point est lié à sa bande originale, qui m’a laissé des sentiments mitigés. D’une part, il est bien conçu et a des thèmes vraiment bons et accrocheurs. De l’autre, il fait parfois peu pour aider Sackboy à trouver une personnalité bien définie, qui finit par soustraire à l’expérience.

Ce qui se passe, c’est que parmi les chansons de Sackboy: A Big Adventure, il y a des reprises instrumentales de chansons très populaires, ainsi que des niveaux qui tournent autour d’un niveau de licence. Le problème est que leur présence n’est jamais justifiée thématiquement ou mécaniquement, que diable font-ils dans le jeu? Je sais que c’est une tradition chez LittleBigPlanet, mais Sackboy n’est pas un hommage à la musique pop ou à quelque chose du genre. Ils n’ont également aucun lien avec les niveaux ou le thème du jeu. Sackboy a été travaillé pour être un nouveau départ dans l’histoire de LittleBigPlanet en créant quelque chose de différent qui a profité de l’énorme talent de leur équipe musicale.

De bonnes idées et une courbe de difficulté bien appliquée

Dans la section présentation, Sackboy: A Big Adventure est un jeu qui livre. La direction artistique dans laquelle prédominent les objets qui ressemblent à des objets artisanaux a l’air bien et ne se sentent à aucun moment limités par le matériel. En revanche, la performance s’avère adéquate, nous parlons donc d’une expérience belle et fluide. Bien sûr, il manque des effets visuels qui vous surprennent et vous laissent bouche bée, mais en a-t-il besoin? Tant que la vision de la direction artistique se réalise, c’est plus que suffisant.

Je tiens à préciser que j’ai essayé la version PlayStation 4 de Sackboy: A Big Adventure. Cela signifie que je ne pouvais pas voir s’il profite du DualSense de quelque manière que ce soit ou s’il a des graphismes époustouflants grâce au nouveau matériel. Ce que cela me permet d’assurer, c’est que la version pour PlayStation 4 est de qualité et que je n’ai jamais eu envie de profiter de la version next-gen. Donc, si vous avez encore besoin de faire le saut vers la nouvelle génération, soyez rassurés.

Comme d’autres plateformes, Sackboy: A Big Adventure a une histoire extrêmement simple et ne fonctionne que comme un prétexte pour que le petit héros part à l’aventure. En fin de compte, il s’avère être un récit efficace pour ce que vous recherchez, car il ne vous gêne jamais et le jeu peut être apprécié sans y prêter attention. En revanche, ce sera satisfaisant pour ceux qui y consacrent du temps, car il a un peu d’humour blanc avec des jeux de mots. Il a également des personnages sympathiques que vous apprécierez en compagnie, même s’ils ne resteront probablement pas dans votre cœur.

Sackboy: A Big Adventure, un jeu de plateforme amusant, mais loin de la gloire

Dans un monde où les plateformes semblaient avoir été oubliées par plusieurs des grands distributeurs, Sackboy: A Big Adventure arrive comme une proposition bien faite et divertissante, qui montre que c’est un genre qui mérite plus. Nous devons cesser de penser que les enfants ne méritent que des produits insipides et soutenir la création d’aventures de plate-forme qui peuvent divertir un public de tous âges et créer des moments magiques en famille.

Comme je l’ai dit, Sackboy: A Big Adventure est un jeu de plateforme bien conçu et a suffisamment de scénarios pour gagner une place dans votre collection. Cela dit, sa qualité n’est pas aussi grande que celle des autres représentants du genre et son manque de charme fera des ravages. Cela semble bon; ça se joue bien, mais ça n’arrive pas de ça.

Beaucoup de mes plaintes sont liées à leur héritage LittleBigPlanet. Je comprends donc pourquoi Sumo Sheffield a fait ce qu’il a fait et je sais que c’est ce que les fans attendent. Cependant, je considère qu’il s’agit de décisions créatives ou qu’elles se sont prêtées à un jeu où la créativité du joueur était un point crucial. Maintenant que c’est une aventure uniquement à consommer et non à créer, ces éléments soustraient et délivrent un produit plat qui donne le sentiment qu’il pourrait être bien plus.

En bref: Sackboy: A Big Adventure est un jeu amusant qui plaira même aux fans de plateformes les plus exigeants. Cela pourrait-il être bien plus? Sans doute. Sumo Sheffield a fait du bon travail et devrait-il être capable de développer une suite? Aussi.

Sackboy: A Big Adventure est disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4 depuis le 12 novembre. Vous pouvez en savoir plus sur lui dans notre dossier.