Une fois Sackboy: une grande aventure fait ses débuts en PlayStation 5 et PlayStation 4 la semaine prochaine, il ne sera possible de jouer avec vos amis que localement. Sumo numérique a pris la décision de retarder le multijoueur en ligne, et un correctif plus tard cette année devrait l’ajouter. On peut dire la même chose du transfert d’articles de PS4 à PS5, qui ne sera pas non plus disponible lors du lancement.

Via un message dans Blog PlayStation, Ned Waterhouse, directeur de la conception, a déclaré ce qui suit:

“L’équipe a travaillé dur pour faire en sorte que la meilleure expérience en ligne soit la meilleure pour les joueurs et nous avons besoin d’un peu plus de temps pour bien faire les choses afin que vous puissiez en profiter au maximum avec vos amis et votre famille.”

Il sera toujours possible de jouer avec jusqu’à trois autres amis localement, mais le faire en ligne prendra un peu plus de temps. Cela signifie également que si vous commencez à jouer Sackboy: une grande aventure sur PS4 et ensuite vous le jouez sur PS5 avant l’arrivée de ce patch, vous devrez recommencer à zéro ou simplement attendre.

Sackboy: une grande aventure sera disponible le 12 novembre prochain à PlayStation 5.

