Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sackboy: A Big Adventure sera la possibilité pour certains joueurs de sortir leur PlayStation 5 ou de continuer à profiter de leur PlayStation 4. Quelle que soit la version que vous prévoyez de jouer, il y a quelque chose d’important que vous devez savoir.

À travers le blog PlayStation, Sumo Digital a rapporté que Sackboy: A Big Adventure fera ses débuts sans l’un de ses modes les plus attrayants. On se réfère à son mode multijoueur en ligne, qui ne sera présent lors de la première sur aucune des consoles.

Heureusement, le studio a déclaré que le mode arrivera peu de temps après grâce à une mise à jour. Une autre bonne nouvelle est que le jeu inclura un mode multijoueur local dès sa première.

Sackboy: A Big Adventure recevra le mode multijoueur en ligne via une mise à jour

Sumo Digital a révélé que le mode multijoueur en ligne de Sackboy: A Big Adventure a été retardé car l’équipe de développement continue de travailler dessus pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs.

Pour cette raison, cette modalité sera lancée ultérieurement au moyen d’un patch. L’objectif de Sumo Digital est de préparer la mise à jour et de la publier plus tard cette année. La mise à jour permettra également le jeu croisé entre les utilisateurs de PlayStation 5 et de PlayStation 4.

De plus, les utilisateurs pourront transférer leurs données de sauvegarde d’une console à une autre. L’étude indique que les joueurs auront la possibilité de profiter du titre en compagnie, car à ses débuts, il comprendra un mode multijoueur local.

Ce mode coopératif hors ligne permettra à des groupes de 2 à 4 personnes de jouer aux niveaux principaux et de relever des défis exclusifs.

«Nous avons pris la décision difficile de retarder tout le multijoueur en ligne dans Sackboy: A Big Adventure. L’équipe a travaillé dur pour que l’expérience en ligne soit la meilleure pour les joueurs, et nous avons juste besoin d’un peu plus de temps pour bien faire les choses afin qu’ils puissent en profiter pleinement avec leurs amis et leur famille », a écrit le studio.

Le multijoueur en ligne arrive dans Sackboy: A Big Adventure plus tard cette année. La coopérative locale sera en ligne le jour du lancement. Détails complets: https://t.co/dcFP6PjxK5 pic.twitter.com/VC5tSUa5WW – PlayStation (@PlayStation) 6 novembre 2020

Trouver: Sackboy a Big Adventure aura des costumes de Death Stranding et Days Gone

Sackboy: A Big Adventure fera ses débuts sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 12 novembre. Retrouvez toute l’actualité du jeu sur cette page.