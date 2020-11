Alors que certains joueurs du monde attendent avec impatience l’arrivée de PlayStation 5 en EspagneAvec une grande première le 19 novembre, d’autres joueurs ont déjà commencé à profiter de certaines de leurs aventures sur PlayStation 4. Après tout, nous ne pouvons pas l’oublier. Sackboy: une grande aventure maintenant disponible sur PS4, étant l’un des titres qui profiteront des deux consoles.

Le nouveau titre de cette créature mignonne est défini dans l’univers Little Big Planet, bien que cette fois en laissant de côté la création de niveaux pour passer directement à l’aventure et à la proposition de plateforme. De manière à ce que les joueurs puissent vivre une expérience inégalée avec un personnage pour le moins adorable.

Sackboy: Une grande aventure | Sony

Pour célébrer sa grande première, la société a partagé sa bande-annonce de lancement dans laquelle on peut voir le personnage en action. Non seulement cela fait ressortir cette touche dans laquelle il met directement le joueur dans le jeu, mais cela nous montre même ce que ce sera de devoir surmonter certains de ses niveaux. Et sans aucun doute, il prévoit que cela semble facile, mais ce ne sera pas toujours aussi simple.

Sackboy: une grande aventure maintenant est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, même s’il faudra attendre le 19 novembre pour mettre ces grands titres à l’épreuve. Bien sûr, on est clair qu’une aventure pleine d’éléments nous est proposée pour tester notre capacité à la fois avec ingéniosité à surmonter les pièges et avec agilité pour atteindre la fin du niveau.