SaGa Frontier Remastered ramènera le JRPG PS1 et sortira sur PS4, Nintendo Switch, PC et mobile

Square Enix a annoncé le lancement du jeu, qui mettra en vedette un huitième protagoniste.

Les fans de la JRPG les classiques ont une raison de plus d’attendre 2021. Bien que nous ayons déjà confirmé le lancement de nombreux jeux du genre pour l’année prochaine, Square Enix a décidé d’ajouter un autre titre à la fête, la même semaine où l’existence de NEO a été annoncée: The World Ends With You. Le développeur japonais sortira à l’été de l’année prochaine SaGa Frontier remasterisé.

SaGa Frontier est sorti au Japon cette année 1997 pour PlayStation 1 et c’était le premier titre de cette franchise JRPG, dans laquelle nous sommes placés dans un univers fantastique et fictif. Dans l’original, il y avait sept personnages, avec des buts et des fins différents. Le remaster sera rejoint par un huitième protagoniste, Fuse, qui prolongera encore l’expérience et la durée du jeu.

Le remaster aussi aura un nouveau contenu ce que Square Enix n’a pas inclus dans l’original. Les japonais aussi permettra d’améliorer la partie graphique du jeu, avec des améliorations de la résolution des personnages, des monstres et des scénarios. Enfin, et comme d’habitude dans les remasters de Square Enix, le jeu aura quelques fonctionnalités pour faire le expérience plus supportable, comme la possibilité d’activer le double vitesse.

SaGa Frontier Remastered sortira en format numérique pour PlayStation 4, Nintendo Switch, PC via Steam, iOS Oui Android à l’été 2021. Comme nous l’avons dit, l’année prochaine sera incroyable pour les amateurs de JRPG. En plus des multiples publicités Square Enix, vous devez également vous souvenir, par exemple, des publicités de Atlus, qui sortira deux Shin Megami Tensei en 2021.

En savoir plus sur: SaGa Frontier, SaGa Frontier Remastered, PS4, Nintendo Switch, PC, Ios, Android et Square Enix.

