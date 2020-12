Sakuna: du riz et de la ruine Il est désormais disponible pour différentes plateformes, dont la Nintendo Switch, et tous ceux qui ont pu l’essayer conviendront que cette petite déesse a réalisé une grande aventure. Ainsi, comme il est normal quand quelque chose aime, les joueurs ils demandent s’il y aura une suite ou si la possibilité a été envisagée et, grâce au Portail anglophone Nintendo Everything, maintenant nous savons ce que l’un des créateurs en pense.

Pourrions-nous voir une suite de Sakuna: Of Rice and Ruin dans le futur?

Comme Koichi, l’un des responsables de Sakuna: Of Rice and Ruin, l’a commenté, lorsqu’ils terminent un jeu, ils ne font généralement rien de même ou de similaire pendant longtemps, mais dans ce cas, une exception pourrait être faite. Ils ont reçu de nombreux commentaires positifs de la part des joueurs, donc l’existence d’une future et éventuelle suite à ce titre dépendrait, principalement, des idées qu’ils auraient réussi à avoir. Cela, malheureusement pour les fans de la déesse, a clairement montré que pour le moment, ils n’ont rien à l’esprit, donc seul le temps nous dira si nous voyons une suite.

De plus, dans la même interview, ils ont également commenté que l’équipe envisage d’améliorer le jeu en tenant compte des commentaires des joueurs et que, pour le moment, ils ne pensent pas ajouter de nouveau contenu, donc les mises à jour seraient principalement pour améliorer l’expérience.

Voir également

Ainsi, si nous avons déjà terminé Sakuna: Of Rice and Ruin, à l’avenir nous voudrons peut-être le rejouer avec les changements qui sont mis en œuvre et, qui sait, nous pouvons également voir une suite également pleine de riz qui nous conduira à accompagner ces derniers. personnages à nouveau.

La source

en relation