Bien que Cyberpunk 2077 ait pris un mauvais départ, avec un terrible lancement sur consoles et au milieu d’une polémique sur des problèmes internes et externes chez CD Projekt RED, le titre a connu un succès commercial et a un secteur d’acteurs qui l’ont considéré comme un bon expérience malgré les bugs. Étonnamment, l’un d’entre eux est Masahiro Sakurai, créateur de Super Smash Bros., qui est sorti pour défendre le jeu.

Sakurai défend Cyberpunk 2077

La récente chronique de Masahiro Sakurai dans le magazine Famitsu (via GameRant) a consacré quelques mots à son expérience avec Cyberpunk 2077, un titre qu’il a joué au milieu de toute la controverse qui a surgi autour du studio et de l’entreprise polonais. Dans un premier temps, Sakurai a souligné que Cyberpunk 2077 avait attiré son attention lorsqu’il a appris le scandale des remboursements, un acte qui l’a ému et qu’il considérait comme un précédent de sincérité dans l’industrie du jeu vidéo, notamment avec le grand nombre de titres qui ont été publiés. avec des erreurs de toutes sortes.

Par la suite, Sakurai a mentionné qu’elle devait alterner ses sessions de jeu Cyberpunk 2077 sur PC, PS4 et PS4 Pro jusqu’à ce qu’elle trouve celle qui offrait l’expérience la plus stable et assure que, malgré les bugs, le jeu CD Projekt RED est très bon titre et c’est un jeu de rêve, surtout parce que c’est un projet très ambitieux qui demande un effort important pour devenir réalité.

Récemment, CD Projekt RED a présenté des excuses aux joueurs et expliqué ce qui est arrivé au jeu en général et à ses versions de console. De plus, l’équipe de développement s’est engagée à améliorer l’expérience et a présenté ses plans pour cette année, y compris la sortie de versions pour PS5 et Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

