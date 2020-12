Masahiro Sakurai est le directeur de Super Smash Bros.Ultimate, l’un des jeux les plus populaires sur Nintendo Switch, qui a également généré une large communauté. Ainsi, le créateur japonais a un chronique dans le magazine japonais Famitsu, dans lequel il réfléchit généralement à divers aspects de sa saga de combats croisés, et cette fois, puisque le plus gros ajout récent est Sephiroth, l’antagoniste de Final Fantasy VII, Sakurai a également laissé quelques mots à ce sujet dans sa dernière publication .

Enfin, je tiens à vous remercier pour l’opportunité de travailler sur un jeu aussi renommé. Final Fantasy VII a eu un impact énorme sur l’industrie et FFVII Advent Children et Final Fantasy VII Remake ont été des titres avec des styles graphiques incroyables. C’est un honneur d’avoir travaillé sur quelque chose qui a influencé tant de gens.

Au moment où cette chronique sera publiée, le “Défi Sephiroth” sera terminé et le personnage devrait être disponible. Je veux juste souligner qu’au moment où j’écris ceci, le personnage n’a pas encore été annoncé. Qu’est-ce que tu penses?

Quoi qu’il en soit, le dernier personnage que nous avons publié dans Super Smash Bros.Ultimate, Sephirtoh, est maintenant disponible, ce qui en fait le deuxième personnage à sortir tout droit de Final Fantasy VII, juste après Cloud. De nombreux personnages DLC de ce jeu sont des protagonistes et il est rare qu’un antagoniste ou un rival soit ajouté. Serait-ce la première fois que cela se produit?

Je voulais que les joueurs aient le sentiment que Sephiroth est un boss, avec la même force que les boss. Dans cet esprit, nous avons décidé de rendre le Défi Sephiroth uniquement disponible pendant une durée limitée, donc le développer était un cauchemar. Le gameplay lui-même était facile à développer, mais le peaufiner était un investissement de temps énorme, à la fois avant et après le lancement. C’est quelque chose sur lequel je devrai réfléchir, mais j’espère que vous l’avez apprécié.

J’aimerais partager quelques histoires en coulisses qui ont eu lieu pendant le développement. En ce qui concerne les détails du gameplay du personnage, je vais entrer plus en détail dans une vidéo qui lui est exclusivement dédiée, donc si cela vous intéresse, veuillez la rechercher. Le premier problème que nous avons eu lors de la création de Sephiroth a été de réfléchir à la manière d’incorporer sa grande épée dans le jeu. Bien que ce soit un gros problème en fait, c’était encore plus facile que de faire Steve! Sa portée n’est pas similaire à celle de Min Min, donc à la place nous avons regardé une autre création comme celle de Simon et regardé ce que nous avions fait avec lui, comme nous le faisons habituellement (enfin, au moins nous avons essayé). Tout allait bien jusqu’à ce que nous devions également créer l’image d’un personnage qui fait d’énormes dégâts.

Si un personnage a une grande portée d’attaque et peut frapper fort l’adversaire, il n’a pas besoin d’être rapide ou très gérable. Le principal inconvénient est que le personnage est difficile à contrôler. Pour éviter cela, nous avons dû faire quelques ajustements pour que les joueurs ne sentent pas que c’était difficile à gérer, et si un mouvement a beaucoup de récupération, il devrait être évident pour les joueurs que cela se produit à cause de cela.

Voir également

Nous avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités aux mouvements de Sephiroth pour le rendre différent de ceux existants. Tout d’abord, la mécanique de la «forme ailée», qui est un système qui permet à Sephiroth de faire pousser son aile en cas de danger pour devenir plus puissant. Pour qu’un jeu de combat soit juste, la force d’un personnage ne doit jamais changer au milieu du combat, mais d’autres jeux ont des mécanismes dans lesquels les personnages deviennent plus puissants lorsqu’ils sont sur le point d’être vaincus, ce qui rend la situation plus difficile. être plus excitant pour les joueurs et les spectateurs. Dans la plupart des jeux avec ces mécanismes, il y a des compteurs spéciaux pour les personnages, mais puisque dans Super Smash Bros. nous nous concentrons sur chaque personnage ayant ses propres mécanismes, nous avons rendu la “forme ailée” unique à Sephiroth. Que vous ayez l’aile ou non pendant le combat, cela ajoutera certainement beaucoup plus d’excitation au gameplay.

Si on passe au film de la publicité, je dois dire que “One-Winged Angel” est le meilleur. Hemso a basé sa bande-annonce autour de la musique et nous avons réfléchi à la meilleure façon de montrer Sephiroth tout au long de la bande-annonce. Nous espérons que la cinématique laissera une énorme impression sur les téléspectateurs, avec Sephiroth se présentant pour renverser le cours du combat simplement avec une aile et son épée. Les graphismes ont bien sûr été réalisés en pensant à Advent Children, et même si son intrigue a été écrite avant la sortie du remake, je pense que c’était un excellent film.

Je voudrais parler davantage de la scène, de son Smash final, de la musique et de toutes sortes de détails, mais malheureusement, je n’ai pas assez d’espace pour écrire. Je suis heureux que le personnage soit sorti avant la fin de l’année et j’espère que tout le monde passera une excellente nouvelle année!