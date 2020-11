La légendaire aventure graphique arrivera en décembre et ses managers montreront à quel point cette version est belle.

Presque par surprise, le développement de Sam et Max Save the World Remastered vient d’être annoncé, une version remaniée de la légendaire aventure graphique mettant en vedette les personnages charismatiques. Jeux de Skunkape a publié les premières images et la bande-annonce du jeu, que vous pouvez voir sur ces lignes.

Le jeu sortira le 2 décembre à la fois sur PC et Nintendo Switch, et comme vous pouvez le voir, il a l’air plutôt bien après l’apparence renouvelée qui a été donnée à cette nouvelle version. Il sortira au prix de 19,99 euros, et il y aura un promotion spéciale pour ceux qui ont le jeu original, qui pendant 24 heures peut obtenir ce Remaster pour 9,99 euros, que ce soit sur Steam, GOG ou sur le Telltale Store. Parmi les langues confirmées se trouve l’espagnol.

Bien que seule cette remasterisation ait été confirmée, si nous jetons un coup d’œil sur le site officiel de Sam et Max, nous trouvons des sections faisant référence à Sam & Max: Beyond Time and Space et Sam & Max: The Devil’s Playhouse, ce qui pourrait indiquer que leurs adaptations arriveront également avec des améliorations techniques et visuelles. Mais, insistons-nous, il n’y a rien d’officiel à cet égard.

Sam et Max étaient les protagonistes du premier jeu épisodique réalisé par Jeux Telltale, une étude qui est devenue plus tard célèbre pour ses jeux The Walking Dead ou Batman The Enemy Within. Ce remastering a été mis à jour par un groupe de développeurs à partir de la version originale, avec la bénédiction de Steve Purcell, créateur de l’œuvre.

