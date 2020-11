Les amateurs d’aventures graphiques ont de la chance, les détectives les plus célèbres du genre sont de retour sur Nintendo Switch, en Sam & Max Save the World Remastered. Un remake de la première saison de leurs jeux épisodiques, qui a été entièrement remasterisé par un petit groupe d’anciens développeurs du défunt Telltale. Cette nouvelle livraison sera disponible À partir du 2 décembre dans l’eShop Big N Hybrid Console.

Sam & Max, des détectives uniques

Remplies d’humour et d’énigmes intelligentes, les aventures de Sam et Max ont toujours été des jeux populaires pour les joueurs d’aventure. A cette occasion, nos deux détectives sont appelés à aider dans une vaste affaire, les enfants stars se comportent étrangement et personne ne sait pourquoi, donc nos protagonistes devront se plonger dans une histoire folle où nous laisserons échapper plus d’un rire grâce aux situations où nous serons impliqués. De la rue où se trouve le bureau de Sam et Max, à la pelouse de la Maison Blanche, sur Internet et même sur la lune, ce mystère déroutant devient de plus en plus étrange et amusant à mesure que nous enquêtons.

Connaissiez-vous les jeux Sam & Max? Pensez-vous que le titre aura suffisamment de succès pour qu’ils continuent à publier le reste des chapitres du jeu? Nous ne pouvons qu’attendre de voir quelle réception il aura le 2 décembre.

Voir également

La source

en relation