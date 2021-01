Bien qu’ils indiquent que l’ambition dépendra des ventes que la première livraison récolte.

Début décembre sortait Sam et Max Save The World – Remastered, la révision du classique des aventures graphiques développé par Jeux de Skunkape pour Nintendo Switch et PC. Déjà lors de l’annonce, il y avait des indices selon lesquels le studio avait l’intention de remasteriser également les deuxième et troisième tranches, car ils avaient leurs propres profils sur le Web. Maintenant, cela a été confirmé.

Lors d’une discussion sur les forums Reddit, les membres de l’équipe ont confirmé qu’ils avaient commencé à travailler dessus avant de finaliser le premier opus, et que les ventes du titre actuel dépendraient de l’ambition des remasters à venir du Saison 2 et 3.

Sam & Max a été l’un des premiers jeux épisodiques; Telltale est le premierIl faut rappeler que ce Sam & Max Save The World a été l’un des premiers jeux à parier sur le format épisodique, devenu si à la mode depuis quelques années, et que l’on continue de voir. En fait, c’était le premier titre de ce style développé par Jeux Telltale. Désormais, d’anciens membres de l’étude ont l’intention d’apporter le travail avec des améliorations techniques à ceux qui ne l’ont pas fait de leur temps.

En l’absence de savoir ce qui se passe avec Sam & Max: Beyond Time and Space et Sam & Max: The Devil’s Playhouse, rappelez-vous que Save the World est déjà disponible sur PC et Switch avec des graphismes améliorés, la prise en charge des écrans panoramiques et cinq nouvelles pistes musicales, entre autres ajouts.

