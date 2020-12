Au milieu de tant de virus, de restrictions et de nougats, le Noël de cette année «inoubliable» 2020 s’annonce mouvementé. Nous ne savons pas encore si nous pourrons voir tous nos proches, si nous aurons l’occasion de chanter des chants de Noël ou avec combien de kilos supplémentaires nous échapperons aux fêtes. Ce que nous savons, c’est que, juste au moment de la célébration encore douteuse, l’annonce de les nouveaux personnages que SNK a préparés pour Samurai Shodown. En janvier 2021, nous avons rendez-vous avec le Seasson Pass 3 du titre de samouraï.

Samurai Shodown – Un indice et une nouveauté

A l’occasion de l’arrivée de The Last Blade: Beyond Destiny sur Nintendo Switch, SNK en a profité pour annoncer que l’un des personnages “les plus aimés des fans”, de ce même jeu, tirerait également son épée dans Samurai Shodown. A cette occasion, Yasuyuki Oda et Hayato Konya, ont quitté la piste à la fin de la vidéo spéciale que la société a dédiée au retour de The Last Blade: Beyond Destiny sur une console. Eh bien, maintenant, lors de la présentation d’un nouveau combattant pour King of Fighters XV, et également à la fin de la vidéo, Oda lui-même, avec le directeur créatif de King of Fighters, Eisuke Ogura, ont annoncé une date à laquelle De nouveaux personnages seront introduits pour Samurai Shodown, qui font partie du Seasson Pass 3 du titre. La date est le 7 janvier 2021 et, en plus de la divulgation de ce personnage mystérieux de The Last Blade (tellement aimé des fans), Oda assure que un combattant de plus, dont rien n’a encore été mentionné, sera ajouté à la liste de Samurai Shodown.

Nous vous laissons Vidéo de SNK au cours de laquelle la nouvelle a été publiée (minute 4,43):

De nombreuses inconnues attendent des éclaircissements après Noël. Qui est le personnage bien-aimé de The Last Blade? Quel nouveau personnage la société annoncera-t-elle? Combien de kilos aurons-nous pris?

