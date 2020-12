L’automne 2020 est le moins excitant pour le ventilateur Metroid standard. Habitués que nous sommes à l’inactivité et à la passivité de Nintendo, qui est bien la sienne, notamment en ce qui concerne la saga du plus célèbre chasseur de primes de la galaxie, il est normal que les quelques nouvelles qui sont publiées nous excitent et les rumeurs et des informations d’origine douteuse nous amènent à enquêter sur la moindre miette. Mais, Samus dans Fortnite? Qui l’aurait imaginé?

Ce matin, je me suis réveillé et dans mon “balayage” habituel à travers les réseaux pendant que je m’étirais, j’ai été surpris que Samus soit à la mode. Samus Aran, de Metroid, car après l’annonce officielle de Kratos et la fuite du Master Chief, son camée est attendu dans la bataille royale à la mode, Fortnite. Je ne savais pas s’il s’agissait de fantasmes ou de faits d’amateurs, mais c’était là: la possibilité d’un croisement extrêmement important à l’âge d’or des croisements avec des personnages impliqués dans deux des franchises qui aimaient le plus se croiser. Fortnite et Super Smash Bros. Attention, je dis Smash et non Metroid, et je le développerai mieux plus tard. C’était censé être une analyse de la faisabilité de la possibilité de voir Samus à Fortnite, mais je suis inévitablement entré dans le domaine de rumeur et spéculation d’essayer de donner un contexte aux deux scénarios: qu’il s’agit d’une réalité et que ce n’est pas le cas.

Inutile de dire que c’est une réflexion subjective. Commençons.

Samus dans Fortnite: cela n’arrivera pas

Ma première réaction a été pas le croire Et, quand après un certain temps j’ai confirmé qu’il n’y avait pas de source fiable et que c’était une rumeur, je me suis rué dans cette position. Les raisons ne manquent pas, même si nous pourrions tout réduire à un contexte commercial: Nintendo sait ce qu’il a, et sait que ce qui rend ses franchises spéciales sont ses normes de qualité très élevées. Ceci, historiquement, l’a conduite à limiter l’utilisation de vos marques par des tiers ou, si autorisé, le soumettre à un contrôle strict pour sa part, comme c’est le cas avec le camée de Bowser dans Wreck-It Ralph.

C’est compréhensible, et il y a ceux qui louent ces décisions pour l’impact positif qu’elles ont sur la qualité de leurs séries et que affectent directement la satisfaction finale des utilisateurs, mais c’est avant tout une raison impérieuse. En outre, Metroid pourrait être l’une des franchises les plus secrètes du Big N, qui se veto et il a du mal à concevoir des tranches qui satisfont le battage médiatique que la saga provoque dans la communauté. Il y avait des consoles sans jeux Metroid parce que Nintendo ne savait pas quel concept surmonter, et il convient de rappeler que le dernier titre, Metroid Prime 4, a été annulé et redémarré aux mains d’un autre studio précisément à cause de cela: Nintendo n’était pas content et ne voulait pas proposez un produit qui décevra vos fans.

Alors pourquoi Metroid?

Antécédents

Dans mon dernier article, j’ai dit vers la fin que parfois je perds mon impartialité en pensant à l’avenir qui attend la série. Il a dit que Prime 4 allait être la plus grande version de Metroid à ce jour. Et je pense que je n’ai pas tort.

Ces dernières années, et depuis le lancement de la Nintendo Switch plus forte que jamais, nous avons été témoins d’un ouverture prudente mais ferme à la fois aux collaborations et à l’expansion de leurs sagas. Bowser dans Wreck-It Ralph n’était qu’un démarreur, peut-être le ballon sonde qui leur assurait de pouvoir jouer Détective Pikachu un succès et le futur film super mario un phénomène familier. Les skins de Link sur Skyrim et Bayonetta étaient le précédent de la voiture de Samus en Ligue des fusées. Et même des jeux entiers avec des licences haut de gamme, comme Mario + Lapins Crétins ou Guerriers Hyrule, ont été développés par des études externes, comme Ubisoft et Koei-Tecmo dans ce cas. Mais quand on parle de crossovers purs, il faut parler de Super Smash Bros. Plus précisément de son dernier personnage jouable: Steve, de Minecraft. À l’arrivée du nouveau combattant, Smash a reçu une extension Minecraft qui a accueilli plusieurs personnages du Royaume Champignon, dont Mario et Peach. La relation entre Nintendo et Microsoft n’est pas seulement bonne, mais elle est étroite et réciproque. Jeux épiques cela peut être très convaincant. Samus dans Fortnite et Fortnite dans Smash? Laissez cela pénétrer.

Cependant, ce contexte, ce regard (éphémère) sur l’ouverture de Nintendo dans le etsur Nintendo Switch, ils ne répondent pas à la question que j’ai posée plus tôt. Pourquoi Metroid? La réponse est simple: parce que ce n’est pas Mario. Et ce n’est pas non plus Zelda. Ne vous méprenez pas, j’adore Mario. Je veux dire que, s’ils choisissaient l’une de leurs sagas pour profiter de leur apparition dans un autre jeu, la chose logique, ce que nous aurions tendance à penser, c’est qu’ils auraient choisi l’une de leurs franchises les plus rentables. Breath of the Wild s’est vendu à près de 20 millions d’exemplaires. Super Mario Oddysey, 19 ans. Toute la saga Super Mario s’est vendue plus de 263 millions de jeux. Chiffres de crise cardiaque. Le titre Metroid le plus vendu (Metroid Prime en 2002) il n’a pas atteint 3 millions. Ce sont des ventes remarquables, mais injustes et dissonant par rapport à l’acceptation critique et à l’impact sur l’industrie. Titre après titre, la franchise n’a reçu que des éloges, mais n’occupe toujours pas sa juste place dans le courant dominant. Et maintenant, quand les derniers jeux qu’il a reçus, sans compter les remakes, ont été les controversés Federation Force et Other M, en ce moment délicat pour son public, Samus in Fortnite?

Oui.

Implications

Le dernier événement Fortnite a battu tous les records. Il a été vu par des millions et des millions de personnes. Et juste après son achèvement, Kratos est entré en scène et, avec lui, la fuite du Master Chief. Tous deux avec des jeux au coin de la rue (God of War Ragnarok et Halo Infinite sont datés entre 2020 et 2021), ils enflamment les médias sociaux et atteignent des personnes qui n’ont jamais joué auparavant sur les consoles Sony et Microsoft. ONGLE. BONNE. PROMO. Et c’est là que je perds mon équité.

Je pense que Nintendo aime Metroid, a été en mesure de reconnaître une communauté qui aidera à placer Samus là où il le mérite et croit en son potentiel. De plus, les données s’objectivent comme rien: La nouvelle du redémarrage de Metroid Prime 4 a été suivie d’une baisse de 2,8% des actions Nintendo. Le monde veut plus de Metroid, et si la possibilité de voir Samus dans Fortnite est au rendez-vous, ils ne la laisseront pas passer. Parce que Metroid est de qualité, et ils le savent, et cela devrait les piquer, même si c’est dans la fierté plutôt que dans la poche, que le travail derrière ces jeux n’atteint pas les joueurs qui l’apprécieraient sans aucun doute. Un titre comme Fortnite, qui attire autant de téléspectateurs, a besoin bombes absolues pour maintenir le type, et ceux qui collaborent avec Fortnite voudront profiter de ce potentiel de diffusion. Des millions de personnes équipant des pioches dans le canyon de Samus pour faire des tours et attaquer leurs ennemis avec leurs missiles, est une opportunité incroyable de donner à la série la visibilité qu’elle mérite, pour montrer de quoi il est capable et jusqu’où il peut aller.

Mais cela ne s’arrête pas là. Si l’on prend pour vraie la thèse que j’ai exposée (que Samus apparaîtra dans Fortnite pour se donner de la visibilité) c’est parce qu’il y a quelque chose à rendre visible. Je ne pense pas que Nintendo ait l’intention de donner du prestige à «la saga», en l’entendant comme la succession de jeux et autres œuvres qui ont vu le jour depuis 1986. Je pense que, si ce camée se confirme, la communauté Metroid aura de la chance, il y aura quelque chose de proche. J’oserais dire que c’est une manœuvre digne de Metroid Prime 4, mais on ne peut pas oublier les rumeurs qui pointaient vers le Remake de Super Metroid et, pour ne rien exclure, d’autres ramifications de la franchise, telles que une adaptation film ou série. Si Kratos est à Fortnite pour promouvoir le nouvel épisode de God of War et que le Master Chief arrive pour promouvoir Halo Infinite, qui nous dit que Samus n’arrivera pas avec Prime 4 sous le bras?

C’est peut-être un peu précipité, mais qui d’autre Nintendo pourrait-il opérer la magie? Comme toujours, nous devrons attendre. Jusque-là, dites-nous. Pensez-vous que nous verrons Samus à Fortnite? Et Metroid Prime 4 en 2021? Placez vos paris!

