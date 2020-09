Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

11.09.2020 à 18h28

Pendant Ubisoft Forward la rumeur d’hier a finalement été confirmée qui avait le temps: nous aurons un remake de Prince Of Persia Sands Of Time. Ce qui a surpris tout le monde, ce n’est pas le jeu en lui-même, mais plutôt les graphismes qu’ils ont montrés du titre, qui ne correspondent pas à un jeu qui sortira en 2021, encore moins pour les consoles actuelles.

Le réacteur Mako interrogé Ubisoft Inde sur cette question, à laquelle la filiale a répondu:

«Nous avons décidé d’opter pour un plaisir visuel unique pour que ce jeu se démarque des autres. Ce n’est pas un autre Assassin’s Creed, ce n’est pas comme le même Prince Of Persia de 2008. Il doit être unique. Cette magie, ce fantasme se manifeste à travers la saturation, la lumière, c’est donc aussi un défi de redéfinir l’identité visuelle du jeu avec ce remake. «

Syed Abbas, directeur général adjoint de Ubisoft IndeIl a également mentionné dans l’interview qu’ils n’avaient aucun problème avec le budget du jeu et qu’ils y travaillaient depuis deux ans et demi.

Nous espérons qu’avec le temps, l’aspect visuel de ce remake s’améliorera un peu, ce qui laissait beaucoup à désirer dans sa présentation, même s’il est préférable de garder nos attentes à flot.

Prince Of Persia Sands Of Time Remake sera présenté en première PS4, Xbox One et PC le 21 janvier 2021.

La source: Le réacteur Mako

Kena: Bridge of Spirits reporté à 2021

Annoncez un nouveau spin-off de The Walking Dead axé sur Daryl et Carol

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.