Le site officiel du studio de développement du jeu tant attendu a publié de nouvelles offres d’emploi pour travailler sur le projet.

Un teaser avec le logo du jeu à l’E3 2017. C’est l’équilibre que nous avons aujourd’hui à propos de Metroid Prime 4, l’un des titres les plus recherchés du catalogue de Commutateur Nintendo. On sait que son développement a été bouleversé, qu’il a changé de mains et que depuis quelques mois, Retro Studios, responsable de la Trilogie Prime, sont devant. Mais aucun signe de nouvelle image ou bande-annonce.

Le premier et unique teaser de Metroid Prime 4 était à l’E3 2017Comme il y a quelques semaines, les seules nouvelles ou fils d’espoir concernant Metroid Prime 4 proviennent de la page d’emplois de Retro Studios. Désormais, l’entreprise a ouvert des profils pour intégrer les collaborateurs au poste de responsable de l’IA et de la conception des niveaux, comme ils l’ont publié via leur compte Twitter.

Les positions doivent fonctionner dans Metroid Prime 4, comme en témoigne l’image mettant en vedette Samus Aran. Les descriptions donnent parfois un autre indice, mais cette fois, vous ne pouvez pas en déduire trop de détails. En tant que chef de l’IA, ils mentionnent les combats de boss et la planification d’expériences réfléchies. En ce qui concerne la conception de niveaux, ils mentionnent la création de scénarios attrayants dans des environnements solo.

En attendant de savoir quelque chose Quoi de neuf dans Metroid Prime 4Dans quelques heures, nous aurons un nouveau monde indépendant dans lequel Nintendo en montrera plus sur ses prochains projets créés par des développeurs indépendants.

