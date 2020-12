Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Star Wars Jedi: Fallen Order est sorti à la fin de l’année dernière et a depuis laissé plusieurs joueurs très heureux. À tel point qu’aux États-Unis, il s’est vendu plus que The Last of Us: Part II et Animal Crossing: New Horizons, 2 des meilleures sorties de 2020.

Selon les chiffres de NPD Group, Star Wars Jedi: Fallen Order est l’un des jeux les plus vendus au cours des 12 derniers mois aux États-Unis. En fait, depuis ses débuts en novembre 2019, le seul jeu qui a réussi à vendre plus d’exemplaires est Call of Duty: Modern Warfare.

Voici les jeux les plus vendus aux États-Unis au cours des 12 mois:

Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order Animal Crossing: New Horizons Maddel NFL 21 The Last of Us: Part II Madden NFL 20 Ghost of Tsushima Pokémon Sword Mario Kart 8 Deluxe Final Fantasy VII: Remake

Pour le moment, on ne sait pas exactement combien d’exemplaires Star Wars Jedi: Fallen Order a expédié aux États-Unis. Cela dit, il est clair que le lancement d’Electronic Arts et Respawn Entertainment est un succès. Espérons que cela les motive à développer davantage de titres similaires.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que Star Wars Jedi: Fallen Order mérite le succès? Dites le nous dans les commentaires.

Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles le concernant.