Ce matin, de multiples plaintes ont commencé à faire surface contre Totalplay sur les réseaux sociaux, l’un des principaux fournisseurs d’accès Internet et de téléphonie Mexico, et il y avait beaucoup de confusion à ce sujet. Ce qui s’est passé, c’est que plusieurs utilisateurs ont signalé que leurs services avaient été interrompus sans préavis et n’ont reçu qu’un avertissement de la société les informant qu ‘«ils avaient dépassé leur méga limite», tout en cherchant à leur proposer un plan d’affaires jusqu’à dix fois plus cher.

Je viens de me lever et la première chose que je découvre, c’est qu’ils bloquent notre service @totalplaymx pour “consommation excessive de données” et ils veulent que vous payiez 6 fois plus que ce que vous payez, ils sont fous s’ils pensent que quelqu’un va leur payer ce montant pour votre service – Carlos Minguez👑 (@MonkyzMLG) 9 janvier 2021

Au début, il semblait que cette nouvelle “restriction” ne s’appliquait qu’aux créateurs de contenu, aux streamers et à d’autres personnalités d’Internet, mais avec le temps, il s’est avéré qu’elle affectait également les utilisateurs ordinaires.

Quelle est cette limite supposée? Personne ne le sait vraiment. Certains utilisateurs disent qu’en utilisant seulement 1 To, ils ont déjà été suspendus du service, tandis que d’autres affirment qu’ils ont utilisé environ 5 To avant l’annulation du service.

Mon plan était de 80 mégaoctets, j’ai consommé un peu plus de 1 téra et ils ont suspendu mon service, alors qui sait quelle est la limite 🤷‍♂️ – Micke Espinosa (@mickespinosa) 12 janvier 2021

Via Twitter, le compte rendu officiel de Totalplay a partagé une déclaration en réponse à l’article original publié par Xataka Mexique, avec lequel ils espèrent clarifier un peu la situation:

Outre cette déclaration, la société n’a pas commenté ces nouvelles restrictions sur les forfaits résidentiels, mais nous espérons que la confusion pourra être résolue le plus rapidement possible.

