La vente de consoles continue de baisser en prévision du lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X&S ces jours-ci.

FIFA 21 était le jeu vidéo le plus vendu d’octobre selon les classements GSD pour Europe, Moyen-Orient et divers territoires d’Asie et d’Afrique. Selon les données rapportées et collectées par Gamesindustry, son succès au cours du mois dernier a été quelque peu moins expérimenté par FIFA 20 Au cours de la même période de 2019, environ 9,4%, une baisse qui s’explique par l’imminence de FIFA 21 pour PS5 et Xbox Series.

Star Wars: Squadrons et Crash Bandicoot 4: It’s About Time se sont battus pour la deuxième place, reléguant Watch Dogs: Legion, sorti le 29 octobre, à la quatrième place. Jusqu’ici la bonne nouvelle du top-10, puisque les autres titres du tableau sont d’anciens habitués de ces classements tels que Grand Theft Auto V (5), Animal Crossing: New Horizons (6) ou le pas si vétéran Super Mario 3D All-Stars (7), dont on apprenait il y a quelques jours qu’il s’était vendu à cinq millions d’exemplaires en septembre.

La demande de logiciels via l’eShop Nintendo Switch n’est pas prise en compte pour ce top, donc ses positions dans la liste des ventes pourraient être meilleures. En ce sens, en ne regardant que les données d’achat au format physique, Animal Crossing: New Horizons et Super Mario 3D All-Stars sont placés en deuxième et troisième position. En revanche, dans les ventes au format numérique, Company of Heroes 2 se démarque à la deuxième place, un exploit qui s’explique par une campagne de remise agressive sur le titre le mois dernier.

Meilleures ventes EMEAA (physique + numérique)

FIFA 21 (EA)

Star Wars: Escadrons (EA)

Crash Bandicoot 4: Il est temps (Activision Blizzard)

Watch Dogs: Legion (Ubisoft)

Grand Theft Auto 5 (Take-Two)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) *

Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) *

Compagnie du héros 2 (Sega)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) *

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

Meilleures ventes EMEAA (physique)

FIFA 21 (EA)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Super Mario 3D All-Stars (Nintendo)

Crash Bandicoot 4: Il est temps (Activision Blizzard)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)

Star Wars: Escadrons (EA)

Ring Fit Adventure (Nintendo)

Watch Dogs: Legion (Ubisoft)

Minecraft: Switch Edition (Mojang)

Mario Kart Live: Circuit domestique (Nintendo)

Meilleures ventes EMEAA (numérique)

FIFA 21 (EA)

Compagnie des héros 2 (Sega)

Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

Star Wars: Escadrons (EA)

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

Watch Dogs: Legion (Ubisoft)

Mafia: Definitive Edition (jeux 2K)

Crash Bandicoot 4: Il est temps (Activision Blizzard)

Ni No Kuni: Colère de la sorcière blanche (Bandai Namco)

Assassin’s Creed Unity (Ubisoft)

On estime que dans les territoires susmentionnés 750000 consoles vendues en octobre, un chiffre inférieur aux 795 000 reportés le même mois l’an dernier, soulignant la baisse des achats de PS4 et Xbox One. Nintendo Switch, pour sa part, a augmenté sa demande de 77% pour être la plateforme numéro 1.

