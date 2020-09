Eastasiasoft a annoncé les shoot’em up coquins Waifu découvert recevra une version physique sur Switch au Royaume-Uni et dans toute l’Europe le 20 novembre, avec l’aimable autorisation de Funbox Media Ltd.

Cette version particulière du jeu comportera le « mode entièrement non censuré » – en conséquence, il relève de la classification adulte de PEGI 18. Cela vous coûtera 22,83 £ + frais de port, et vous pouvez le pré-commander dès maintenant sur Site Web de Funbox.

Nous sommes fiers de révéler que notre strip’em up @WaifuUncovered recevra une version physique en novembre de @FunboxMediaLtd avec un mode entièrement non censuré déblocable via le gameplay et un ensemble de 8 cartes artistiques recto-verso, ce qui en vaut la peine d’acquérir même si vous le posséder numériquement! pic.twitter.com/uN8BKZuFkQ— eastasiasoft (@eastasiasoft) 11 septembre 2020

Voici ce que le responsable du projet d’Eastasiasoft, Joshua Michael French, avait à dire à propos de cette prochaine version physique:

«Waifu Uncovered a été un projet extraordinaire depuis le début, combinant des éléments du genre shoot’em up que nous défendons si souvent avec un contenu mature qui ne se prend jamais trop au sérieux. C’est une expérience audacieuse, fraîche et joyeusement coquine. Nous étions fermement convaincus qu’il devait être préservé dans sa forme la plus complète et la plus définitive possible, en tant que version physique de la Nintendo Switch, et nos partenaires de Funbox Media Ltd ont contribué à faire de cet objectif une réalité! »

C’était le même titre temporairement retiré de l’eShop japonais Switch en juillet en raison d’une scène explicite dans le jeu.

Encore une fois, cette version physique inclura le « mode entièrement non censuré » afin que vous n’ayez pas à vous soucier de rien manquer. Allez-vous ajouter celui-ci à votre collection Switch? N’hésitez pas à nous le dire ci-dessous.