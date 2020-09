© Nintendo

Plus tôt cette semaine, Nintendo a célébré le 35e anniversaire de Mario en annonçant une poignée de jeux Nintendo Switch sur le thème approprié. Le point culminant du lot était sans doute la révélation de Super Mario 3D All-Stars à la toute fin de la présentation.

Malheureusement, le hic (car il y en a toujours un) est que ce sera une « version limitée » et ne sera disponible que jusqu’à la fin mars 2021. Cela inclut même la version numérique du jeu. La seconde que tout le monde a découvert, il y avait bien sûr des inquiétudes concernant les scalpers qui accumulaient des copies du jeu et les revendaient ensuite à des prix élevés. Le prix de vente conseillé pour référence est de 49,99 £ / 59,99 $ US / 79,99 $ CAD.

Eh bien, comme prévu, cela se passe déjà et le jeu n’est même pas sorti avant le 18 septembre. De nombreux détaillants de la région nord-américaine, en particulier, auraient vendu nombre de leurs précommandes, et maintenant les opportunistes inondent des sites Web comme eBay avec leurs propres futurs exemplaires du jeu à des prix beaucoup plus élevés.

Merci eBay, je déteste ça pic.twitter.com/7hvjTecXQk— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 5 septembre 2020

Certaines de ces annonces hors de prix semblent avoir déjà fait l’objet d’offres et même avoir été vendues. Encore une fois, le jeu sera disponible jusqu’en mars de l’année prochaine, il devrait donc rester suffisamment de temps pour sécuriser votre propre copie (physiquement) si vous souhaitez revivre ces trois aventures de Mario 3D dans un seul package.

Avez-vous déjà réussi à réserver votre propre copie de Super Mario 3D All-Stars? Dites-nous ci-dessous.