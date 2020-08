Movie Games a publié une version spéciale de leur nouveau jeu sur Steam.

Bien sûr, si l’on vous dit qu’un jeu vidéo rassemble dans sa proposition le érotisme et le la terreur il attire votre attention. Lust from Beyond est le deuxième jeu de cette série de Jeux de films, qui a été un succès sur Kickstarter, étant financé avec plus du double de l’argent nécessaire à la poursuite du projet. Désormais, moins d’un mois avant sa sortie, les développeurs ont préparé une surprise.

Le jeu sortira sur PC la prochaine fois 24 septembre et Movie Games, à l’occasion du Gamescon 2020, a publié une version spéciale pour connaître le jeu appelé La luxure de l’au-delà: Scarlet. Cet apéritif est une introduction indépendant et libre à la version complète de Lust from Beyond. Soyons clairs: il n’y a pas de spoilers, car Scarlet n’est pas une démo en tant que telle.

Movie Games a déjà publié une version d’essai avant, mais c’est quelque chose de différent. Le but de ce teaser jouable est de présenter différents thèmes et mécanismes par rapport à cette première démonstration produite par l’étude. Comme on dit, cette fois, ils se sont concentrés sur «la survie, le sang et les éléments sexuels». De plus, la version introduit une nouvelle faction: Lodge écarlate.

Le jeu de ce studio polonais comprendra de l’érotisme adapté à l’horreur, des scènes de sexe interactif, mécanique de combat et d’exploration dans un environnement rempli d’objets interactifs. Si vous voulez essayer Lust from Beyond: Scarlet in a complètement gratuit vous pouvez le faire sur Steam.

