L’une des plus grandes annonces d’Ubisoft l’année dernière a été la réédition de Scott Pilgrim vs. The World: The Game, une édition qui parmi ses ajouts se trouve le DLC fourni pour le jeu original. Eh bien, c’est un jeu très apprécié des fans et il était étrange qu’il ne se soit pas matérialisé auparavant. Les ventes montrent également l’importance de ce titre et Limited Run Games a déjà confirmé qu’il s’agissait de son lancement physique le plus vendu.

À l’origine, il a été annoncé que Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition ne serait vendu qu’au format numérique, mais il y avait une surprise, car, comme nous l’avons mentionné il y a quelques jours, Limited Run Games serait responsable du lancement du lancement physique du jeu dans plusieurs éditions pour PlayStation 4 et Nintendo Switch .

Précisément aujourd’hui, 15 janvier, les préventes ont été activées et peu de temps après, le co-fondateur de Limited Run Games, Douglas Bogart, a annoncé qu’en moins de 3 heures de préventes, 25000 exemplaires de Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Édition complète pour Nintendo Switch. Avec cela, il a également été confirmé que ce titre est devenu le best-seller de son histoire.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les ventes millionnaires de Limited Run Games montrent qu’il y a toujours un intérêt pour les jeux physiques.

En moins de 3 heures, nous avons vendu 25 000 exemplaires de Scott Pilgrim sur Switch! Merci beaucoup pour votre soutien pour en faire notre plus grande sortie de tous les temps! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xtdFrxTeVf – Douglas (Dougie) Bogart (@LimitedRunDoug) 15 janvier 2021

Vous avez encore le temps d’acheter votre version physique du Scott Pilgrim vs. Le monde

Une chose intéressante à propos de ce jeu est qu’il est sorti en 2010, mais en 2014, il était impossible de l’obtenir dans les magasins numériques en raison de conflits de licence. Cela dit, les fans ont regardé Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition une opportunité non seulement de pouvoir jouer au titre original sur de nouvelles consoles, mais aussi de pouvoir obtenir des unités physiques grâce à Limited Run Games.

Si vous pensez qu’après le succès des copies au format physique, il est trop tard pour en pré-commander une, vous vous trompez, car c’est un jeu qui aura une période de pré-vente limitée, mais Limited Run Games couvrira toutes les précommandes effectuées pendant ce période, y compris celles de la fantastique édition KO. Les préventes seront disponibles à partir d’aujourd’hui, 15 janvier, jusqu’au dimanche prochain, 28 février, vous avez donc encore le temps de passer votre commande.

Sur cette page, vous trouverez les 3 éditions physiques de Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Édition complète et autres objets de collection vendus à Limited Run Games.

Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une prévente sans limite d’unités, il est très probable que toutes les éditions de Scott Pilgrim pourront vendre des milliers d’unités supplémentaires avant la fin de ladite période.

Et vous, avez-vous déjà précommandé une édition de Scott Pilgrim vs. Le monde: le jeu – édition complète? Avez-vous mis l’édition KO de côté? Dites le nous dans les commentaires.

Scott Pilgrim c. The World: The Game – Complete Edition a fait ses débuts numériquement le 14 janvier sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Scott Pilgrim et Limited Run Games en cliquant sur leurs noms respectifs.

