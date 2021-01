Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/01/2021 12h17

Avec Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète Désormais accessible au public, Bryan Lee O’Malley, créateur de la série, a partagé un petit secret sur le développement du jeu. Il parait, un troisième pack DLC était en développement il y a plus de dix ans.

Interrogé par un fan sur Twitter sur l’apparition de personnages comme Gideon dans la bande-annonce de lancement de Scott Pilgrim vs. Le monde: le jeu en 2010, O’Malley a révélé qu’il était initialement prévu de jouer Envy Adams, Todd Ingram et Lynette Guycott., membres de The Clash at Demonhead, au répertoire des combattants jouables.

La réponse à votre question est non. Il n’y a rien de nouveau dans la réédition. ORIGINALEMENT (en 2009) nous avions parlé de faire un DLC montréalais avec clash jouable à demonhead (envie, Todd, lynette). finalement annulé et jamais réalisé à cause des coupes budgétaires https://t.co/glT9awy9Br – Bryan Lee O’Malley (@bryanleeomalley) 14 janvier 2021

Qu’est-ce qui s’est passé? Bon, O’Malley a commenté qu’Ubisoft Montréal a abandonné ces plans en raison d’une réduction du budget là-bas. ensuite. Bien qu’il soit bien que l’édition complète nous offre les deux DLC qui sont sortis pour le jeu, cela aurait été l’occasion idéale de faire revivre ce contenu supplémentaire et de le proposer comme un extra unique de cette version.

Scott Pilgrim c. The World: The Game – Complete Edition est maintenant disponible pour Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. De même, vous pouvez consulter notre revue du jeu ici. En revanche, voici notre gameplay de ce titre.

Via: Bryan Lee O’Malley

