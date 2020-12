Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 10h31

Le attendu et plébiscité Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète a enfin une date de sortie. Bien qu’Ubisoft ait fait remarquer que ce titre serait disponible pendant la saison «vacances 2020», il a été confirmé que cette version finale n’arrivera pas cette année, mais jusqu’à la prochaine.

Le compte Facebook officiel du jeu a révélé que Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète à venir sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia et PC le 14 janvier 2021. En plus de nous apporter le beat’em up bien-aimé, cette version définitive comprend également les packs DLC Knives Chau et Wallace Wells.

Bien que 2020 marque le dixième anniversaire du film et du jeu, cette relance arrivera un peu plus tard à la fête. Étant donné qu’il n’y a actuellement aucun moyen légal d’obtenir le jeu, attendre un peu plus d’un mois ne semble pas trop mal et sera un excellent moyen de lancer 2021.

Via: Scott Pilgrim vs. Le monde: le jeu

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.