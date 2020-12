C’est l’une de ces nouvelles qui me blesse personnellement de donner parce que je suis un super fan de l’original Scott Pilgrim vs. The World: The Game comptait déjà avec impatience pour Ubisoft de finaliser le jour du lancement de cette “Complete Edition”. Malheureusement, les nouvelles d’aujourd’hui sont une cruche d’eau froide pour ceux d’entre nous qui espéraient donner ce beat’em up basé sur le film, basé sur le roman visuel de Bryan Lee O’Malley, à Noël 2020.

Scott Pilgrim c. The World: The Game Complete Edition arrive au 14 janvier

En l’absence de confirmation officielle d’Ubisoft sur le retard, la page Facebook officielle du film le dit très clairement: le jeu a été retardé jusqu’au jeudi 14 janvier 2021. Il convient de rappeler que Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition est le retour par la porte principale du jeu après avoir été absent de tout magasin numérique depuis 2014. Cette édition comprend tout le contenu téléchargeable du jeu original et peut être joué avec jusqu’à trois autres joueurs, les deux côte à côte sur le même canapé qu’en ligne.

Je vais devoir attendre un peu plus longtemps pour pouvoir jouer Scott Pilgrim vs. The World: The Game Edition complète

