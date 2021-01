Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 12h21

Non content de fournir trois incroyables éditions physiques de Scott Pilgrim Vs.The World: The Game – Édition complète, Limited Run Games a révélé que la bande originale du jeu serait disponible au format vinyle., avec tout et des chansons jamais sorties auparavant.

Le travail qu’Anamanaguchi a fait pour ce jeu est classique et LRG a sorti deux éditions spéciales de la bande originale sur vinyle. Le premier d’entre eux est au prix de 34,98 $ et comprend deux disques. Le premier nous propose la musique originale du jeu, et le second a quelques chansons jamais partagées auparavant.

La deuxième option coûte 54,99 dollars et, en plus d’inclure les deux vinyles, nous propose un t-shirt Anamanaguchi avec l’art Frisby.

La bande originale est maintenant disponible en précommande sur le site Limited Run Games, et Vous aurez jusqu’au 23 février pour passer votre commande. Rappelez-vous, Scott Pilgrim Vs.The World: The Game – Complete Edition arrive sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC demain, le 14 janvier, et le 15 janvier, les précommandes pour les éditions physiques du jeu commenceront. . Vous pouvez en savoir plus sur l’édition physique de ce jeu ici.

Via: Jeux de course limités

