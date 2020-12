Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’une des annonces d’Ubisoft qui a enthousiasmé les fans était que Scott Pilgrim vs. The World: The Game sera relancé. Malheureusement, aujourd’hui, nous avons découvert que cette version du jeu arriverait plus tard que prévu.

Quand Ubisoft a annoncé Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition, a clairement indiqué que sa première serait à un moment donné en 2020. Maintenant, la société a révélé qu’elle sortira jusqu’à l’année prochaine.

Scott Pilgrim vs The World Movie disponible sur Amazon

Selon l’annonce officielle, Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition arrivera le 14 janvier 2021. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un petit retard qui, même s’il ne brisera le cœur de personne, peut être décevant.

Nous vous rappelons que Scott Pilgrim vs. The World: Complete Edition sera en vente sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (via Epic Games Store et Ubisoft store). Il est à noter que sa sortie au format numérique n’a été que confirmée.

Qu’est-ce que Scott Pilgrim vs. Le monde: édition complète?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition est la relance d’un jeu perdu pour Xbox 360 et PlayStation 3. Ceci depuis qu’il a disparu des magasins numériques en raison de problèmes de licence.

Scott Pilgrim c. The World: The Game Complete Edition est un beat’em up basé sur le roman graphique populaire de Bryan Lee O’Malley qui a été adapté pour le cinéma. Vous y contrôlerez Scott ou l’un de ses amis dans leur voyage pour vaincre les mauvais ex-petits amis de Ramona, son intérêt romantique.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le créateur de Scott Pilgrim ne gagnera pas d’argent grâce à la relance du jeu

Vous pouvez en savoir plus sur Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition dans la vidéo ci-dessous:

Qu’as-tu pensé de ce petit retard? Êtes-vous impatient de jouer Scott Pilgrim vs. Le monde: l’édition complète du jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Scott Pilgrim c. The World: The Game Complete Edition sera disponible le 14 janvier sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.