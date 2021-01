Scott Pilgrim contre le monde: le jeu vidéo – Édition complète Il arrivera immédiatement, le 14 janvier, sur Xbox One, PlayStation 4, PC ainsi que Nintendo Switch. Cependant, les utilisateurs de PS4 et de Switch peuvent profiter d’une édition collector spectaculaire.

Ce ne sera pas le seul, car avec l’édition collector l’édition standard et le Édition classique. Ce dernier comprend un coffret de style rétro, la bande originale sur CD, une carte complète du monde, ainsi que des autocollants. Afin d’éviter toute spéculation, les différentes éditions seront disponibles pour un total de 6 semaines à partir du 15 janvier.

Le joyau de la couronne de cette version de Scott Pilgrim vs the World: The Video Game, est le Édition KO. Vous y trouverez tout le contenu de l’édition classique, ainsi que de nombreux extras. Une des grandes surprises est une mallette qui recrée la scène d’un concert et dans laquelle on peut retrouver les protagonistes de l’aventure comme Scott lui-même ou Ramona entre autres.

Par Site Web de Limited Run Games Nous pourrons accéder à la réservation du jeu vidéo. Scott Pilgrim vs the World: The Video Game est un beat’em up de style pixel-art classique dans lequel nous visiterons les décors de la bande dessinée populaire créée par Bryan Lee O’Malley.