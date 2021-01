Oui, le développement de Mer d’étoiles continuez, même si la dernière nouvelle de ce jeu que nous avions était en août 2020, puisque sa fenêtre de lancement était fixée à l’année prochaine 2022. Ainsi, bien que cette fois ce ne soit pas une grande confirmation ou une bonne bande-annonce dans laquelle voir quelques bonnes minutes de son gameplay, la vérité est qu’on nous a montré une fonctionnalité qui disparaît de plus en plus dans le jeu. Monde RPG. On peut bouger pour un carte du monde, comme dans les jeux d’antan!

Ceci est le premier regard sur la carte du monde Sea of ​​Stars

Certains d’entre vous ont demandé s’il y aurait une carte du monde. Oui. # Madewithunity #screenshotsaturday #gamedev pic.twitter.com/P6r5rfhfX0 – Sea of ​​Stars (@seaofstarsgame) 23 janvier 2021

Il existe des RPG de toutes sortes, et ce qui était autrefois pris pour acquis n’est peut-être plus aussi sûr. Quoi qu’il en soit, la vérité est que maintenant, via son compte Twitter officiel, Sea of ​​Stars a partagé une petite vidéo d’environ 20 secondes dans laquelle nous pouvons voir à quoi ressemblera une fonctionnalité qui jusqu’à présent n’avait pas été confirmée, la carte du monde. Ainsi, comme d’habitude, la vue sera beaucoup plus éloignée que dans d’autres zones que nous visiterons dans ce jeu et, lorsque nous nous rapprocherons d’un endroit où nous pouvons entrer, nous pourrons voir le nom de cet emplacement à l’écran.

De cette façon, et avec cette nouvelle vidéo sous notre bras, nous ne pouvons que continuer à attendre patiemment, car, comme nous l’avons dit plus haut, Sea of ​​Stars n’arrivera sur Nintendo Switch et le reste des plateformes pour lesquelles il est programmé qu’au prochain année 2022. Et vous, êtes-vous amoureux des RPG les plus classiques ou préférez-vous ceux qui n’arrêtent pas d’innover et qui ajoutent toujours un autre élément qui parvient à révolutionner le gameplay?

