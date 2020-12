Rare annonce certains des plus gros changements apportés à son bac à sable pirate en 2021.

Pour clôturer l’année, Rare présenté dans une vidéo certains des changements majeurs que Sea of ​​Thieves aura depuis l’arrivée de sa première mise à jour anniversaire. L’ajustement le plus pertinent est qu’après un an et demi que le jeu recevait mises à jour mensuellessera mis de côté au profit d’un système de saisons qui durera trois mois.

Le système de saison implique également la vente du Plunder Pass avec des récompenses supplémentaires pour les joueurs.Mike Chapman, directeur créatif du jeu, a commenté que le Première saison pour Sea of ​​Thieves sera disponible à Janvier 2021 et viendra avec un nouveau mises à jour du contenu, événements récurrents et nouveau système de progression saisonnière qui récompense tellement les joueurs qu’ils ont la possibilité de profiter longues sessions du jeu, comme tous ceux qui préfèrent courtes sessions. Le nouveau système de saison impliquera également le vendre un nouveau pass optionnel connu comme Passe de pillage, qui comprendra récompenses bonus uniques, similaire aux articles premium généralement vendus au Pirate Emporium.

Chapman a détaillé dans la vidéo que la première saison de Sea of ​​Thieves comprendra nouvelles missions de l’Alliance Mercantile Cela vous permettra de rechercher des indices en tant que détective et plus de détails sont attendus à l’approche de la première de la première saison de Sea of ​​Thieves en janvier.

Un autre détail important qui a été publié est qu’un 97% des joueurs préfèrent le mode aventure au mode arène, donc Rare a pris la décision de arrêter la mise à jour dit mode compétitif. Le mode Arena ne disparaîtra pas à l’attention de ceux qui continuent à en profiter, mais le studio ne fera plus d’efforts pour y ajouter du nouveau contenu ou des modifications à l’avenir. Joe Neate, producteur exécutif, dit préférer concentrer son attention sur le mode que les joueurs apprécient le plus.

Enfin, l’année ne se clôturera pas sans une dernière mise à jour mensuelle. le 9 décembre commencer à Festival du don comme un événement sur le thème des vacances avec des missions et des récompenses uniques. À tous ceux qui profitent déjà de Sea Of Thieves à Xbox série x ou Série S, ils recevront le ensemble cosmétique duc pour votre bateau.

Le mois dernier, nous avons appris que Sea of ​​Thieves modifiait la façon dont il reçoit les mises à jour de contenu et les avantages des versions console nouvelle génération du jeu ont également été détaillés.

