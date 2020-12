Mer des voleurs Il est devenu l’un des jeux les plus importants grâce à sa proposition jouable et, bien sûr, à son cadre. Rare a réussi à transformer ce travail en un jeu multijoueur complet qui nous invite à être d’authentiques pirates, le tout avec des mises à jour constantes qui augmentent son contenu et révolutionnent les îles et la mer. Ou, du moins, c’était jusqu’à l’annonce de nouveaux plans pour cette 2021.

Lors d’une vidéo de clôture cette année, le directeur de la création du jeu, Mike Chapman, a commenté que Sea of ​​Thieves La saison 1 arrivera en janvier 2021 Et il le fera avec de nouvelles mises à jour de contenu, des événements récurrents et même un nouveau système de progression de saison. Tout cela pour laisser derrière nous ces mises à jour mensuelles auxquelles nous avions l’habitude de céder la place à la priorisation du système de saison.

Bien sûr, de nombreux joueurs trouveront de longs avantages dans ce nouveau pari par l’étude puisqu’il récompensera à la fois les joueurs qui peuvent profiter du titre pendant des heures et ceux qui doivent se limiter à des sessions légèrement plus courtes. Mais oui, tout cela vient avec l’inclusion d’un nouveau pass optionnel appelé Plunder Pass cela donnera la possibilité d’obtenir des récompenses supplémentaires uniques.

Malheureusement, pour les joueurs qui apprécient le mode Arena, il a été confirmé qu’il n’y aura plus de mises à jour car ils ont constaté que plus de joueurs profitent davantage du mode Aventure, ils veulent donc concentrer leurs efforts sur ce mode. Mais oui, de nombreuses bonnes nouvelles sont attendues tout au long de cette période dans Sea of ​​Thieves, titre disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X et S.