Malgré toutes les chances, Rare a fait de Sea of ​​Thieves un succès. Le titre des pirates a une énorme communauté sur les consoles et sur PC, le studio a donc plusieurs plans pour maintenir le jeu actif pendant des années.

Mike Chapman, directeur créatif du titre, a partagé des détails sur les changements importants et quelques nouvelles à venir à Sea of ​​Thieves début 2021. Si vous faites partie de leur communauté, sachez que Rare travaille sur un nouveau système de progression.

Pour cette raison, Sea of ​​Thieves adoptera une approche familière si vous avez apprécié Fortnite, d’autres Battle Royale ou plus récemment Fall Guys. Ceci puisque le jeu pirate aura un modèle de saisons et de passes.

Rare à réorganiser le système de progression de Sea of ​​Thieves

Dans le dernier journal de développement, Chapman a déclaré que, depuis un an et demi, ils ont mis à jour Sea of ​​Thieves sur une base mensuelle. Cela changera pour 2021, quand il pariera sur un système de saisons et de passes de contenu.

Le créateur a expliqué que chaque saison du jeu durera environ 3 mois. Chaque période proposera de nouveaux contenus, de nouvelles expériences et d’autres façons pour les joueurs de s’amuser ensemble.

D’autre part, les saisons seront pleines d’événements de différents types, de sorte que la communauté peut également obtenir du contenu spécial par d’autres moyens. La plupart des récompenses peuvent être débloquées en jouant, sans aucun paiement.

Une autre nouveauté importante est le Plunder Pass, l’équivalent du Battle Pass que tout le monde connaît. Il s’agit d’un add-on payant avec lequel les joueurs peuvent obtenir des récompenses exclusives. La saison 1 du titre débutera en janvier, à une date encore à confirmer.

De son côté, Joe Neate, producteur exécutif du jeu, a révélé qu’ils se concentreront également sur le développement du mode Aventure, car c’est le composant le plus joué par les utilisateurs. Arena restera actif, mais ne recevra aucune nouvelle fonctionnalité à l’avenir.

Rare a confirmé que le jeu avait été un succès tout au long de 2020, avec plus de 11 millions de personnes en profitant cette année seulement. Un autre détail intéressant est que sa communauté est répartie à parts égales entre les consoles et les PC.

Sea of ​​Thieves est disponible pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Retrouvez toutes les actualités liées au titre sur cette page.

